HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir güzellik merkezi skandalı daha! Kabusu yaşadı, belinden aşağı her yer yandı

Bir güzellik merkezi skandalı daha! Kabusu yaşadı, belinden aşağı her yer yandı

27.12.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran kadının kabusu yaşadı. Epilasyon sonrası gece saatlerinde başlayan ağrılara dayanamayarak hastaneye giden kadının belinde ve bacaklarında 1. ve 2. derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Başından geçen talihsiz olayı anlatan Zeliha A., "O sırada yandığımı hissettim, ‘Beni yakıyorsun’ dedim. O da yanmıyorsun zaten böyle oluyor, dedi. Canım yanıyor dememe rağmen bu kadar oluyor, dedi. Sonra eve geldim, kızarıklıklar oldu" diye konuştu.

Bir güzellik merkezi skandalı daha! Kabusu yaşadı, belinden aşağı her yer yandı

Elazığ'da bir güzellik merkezinde yaşanan olayda bir kadının lazer epilasyon sonrası vücudunda 1. ve 2. derece yanıklar meydana geldi. Belinden aşağı her yerinin yanık olduğunu dile getiren Zeliha A. "Olaydan sonra gitmeme rağmen kimse ilgilenmedi. Herkes kendi çıkarına bakıyor. Ben bunun denetlenmesini istiyorum. Şikayetçi oldum" diye konuştu.

AW790470_04

BELİNDE VE BACAKLARINDA YANIKLAR OLUŞTU

İddiaya göre, 10 gün önce kent merkezinde bulunan bir güzellik merkezine giden Zeliha A., lazer epilasyon seansına girdi. İlk iki senasında sorun yaşamayan Zeliha A, daha sonra işlem yapan çalışanın ve makinanın başlıklarının değişmesi sonrası sorun yaşadığını kaydetti. Seans esnasında vücudunun yandığını hisseden kadın, görevliye lazerin derecesini düşürmesini söyledi ancak aynı dereceyle seans devam etti. Seans sonrası evine dönen ve vücudunda yanma hisseden Zeliha A., güzellik merkezine giderek durumun görevlilere bildirdi. Bir süre güzellik merkezi görevlileriyle görüşen Zeliha A., gece saatlerinde başlayan ağrılara dayanamayarak sabah saatlerinde hastaneye gitti. Burada tedavi edilen Zeliha A.’nın belinde ve bacaklarında 1. ve 2. derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı! Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

"BENİ YAKIYORSUN DEDİM"

Başından geçen talihsiz olayı anlatan Zeliha A, ''Olay, 10 gün önce oldu. Epilasyona bir iki seans gittim hiçbir sorun yoktu. Sonra başka bir bayan işlem gerçekleştirmeye başladı. O sırada yandığımı hissettim, ‘Beni yakıyorsun’ dedim. O da yanmıyorsun zaten böyle oluyor, dedi. Canım yanıyor dememe rağmen bu kadar oluyor, dedi. Sonra eve geldim, kızarıklıklar oldu. Daha sonra güzellik salonuna giderek vücudumun yandığını söyledim. Bir krem verdiler, onu da poşetin içine koyup verdiler. Önce bir cihazın başlığını sattılar. Bu olmuyor dememe rağmen o başlıkları satıp değişik bir makine getirdiler” dedi.

AW790470_01

"CİHAZ BAŞLIĞI VE KREM SATIYORLAR"

Belinden aşağı her yerinin yanık olduğunu dile getiren Zeliha, ''Benden parayı da peşin aldılar. Ben paramı geri vermelerini istiyorum çünkü beni mağdur ettiler. Bunların yaptığı para tuzağı. Cihaz başlığı satıyorlar, krem satıyorlar. Olaydan sonra gitmeme rağmen kimse ilgilenmedi. Herkes kendi çıkarına bakıyor. Ben bunun denetlenmesini istiyorum. Şikayetçi oldum” diye konuştu.

Elazığ'da yaşayan Zeliha A., epilasyon için gittiği güzellik merkezinde epilasyon cihazının yanlış kullanılması nedeniyle bacaklarında yanıklar oluştuğu gerekçesiyle karakola şikayette bulundu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?' mesajına tıklayınca...'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?' mesajına tıklayınca...
2022'nin son Kabine Toplantısı başladı!2022'nin son Kabine Toplantısı başladı!
'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu
Anahtar Kelimeler:
Elazığ güzellik merkezi

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretten 1-2 gün sonra hemen zam geldi! Etiketlerdeki o detay şoke etti…

Asgari ücretten 1-2 gün sonra hemen zam geldi! Etiketlerdeki o detay şoke etti…

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

Yıl sonunda orduya dünyayı sarsan emir! "En yüksek savaş hazırlığında olun"

Yıl sonunda orduya dünyayı sarsan emir! "En yüksek savaş hazırlığında olun"

Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğiz

Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğiz

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Tüm cinsel hayatınızı elinizden alabilir! ''Porno izlemek...''

Tüm cinsel hayatınızı elinizden alabilir! ''Porno izlemek...''

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.