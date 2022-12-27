Bir güzellik merkezi skandalı daha! Kabusu yaşadı, belinden aşağı her yer yandı

Elazığ'da bir güzellik merkezinde yaşanan olayda bir kadının lazer epilasyon sonrası vücudunda 1. ve 2. derece yanıklar meydana geldi. Belinden aşağı her yerinin yanık olduğunu dile getiren Zeliha A. "Olaydan sonra gitmeme rağmen kimse ilgilenmedi. Herkes kendi çıkarına bakıyor. Ben bunun denetlenmesini istiyorum. Şikayetçi oldum" diye konuştu.

BELİNDE VE BACAKLARINDA YANIKLAR OLUŞTU

İddiaya göre, 10 gün önce kent merkezinde bulunan bir güzellik merkezine giden Zeliha A., lazer epilasyon seansına girdi. İlk iki senasında sorun yaşamayan Zeliha A, daha sonra işlem yapan çalışanın ve makinanın başlıklarının değişmesi sonrası sorun yaşadığını kaydetti. Seans esnasında vücudunun yandığını hisseden kadın, görevliye lazerin derecesini düşürmesini söyledi ancak aynı dereceyle seans devam etti. Seans sonrası evine dönen ve vücudunda yanma hisseden Zeliha A., güzellik merkezine giderek durumun görevlilere bildirdi. Bir süre güzellik merkezi görevlileriyle görüşen Zeliha A., gece saatlerinde başlayan ağrılara dayanamayarak sabah saatlerinde hastaneye gitti. Burada tedavi edilen Zeliha A.’nın belinde ve bacaklarında 1. ve 2. derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

"BENİ YAKIYORSUN DEDİM"

Başından geçen talihsiz olayı anlatan Zeliha A, ''Olay, 10 gün önce oldu. Epilasyona bir iki seans gittim hiçbir sorun yoktu. Sonra başka bir bayan işlem gerçekleştirmeye başladı. O sırada yandığımı hissettim, ‘Beni yakıyorsun’ dedim. O da yanmıyorsun zaten böyle oluyor, dedi. Canım yanıyor dememe rağmen bu kadar oluyor, dedi. Sonra eve geldim, kızarıklıklar oldu. Daha sonra güzellik salonuna giderek vücudumun yandığını söyledim. Bir krem verdiler, onu da poşetin içine koyup verdiler. Önce bir cihazın başlığını sattılar. Bu olmuyor dememe rağmen o başlıkları satıp değişik bir makine getirdiler” dedi.

"CİHAZ BAŞLIĞI VE KREM SATIYORLAR"

Belinden aşağı her yerinin yanık olduğunu dile getiren Zeliha, ''Benden parayı da peşin aldılar. Ben paramı geri vermelerini istiyorum çünkü beni mağdur ettiler. Bunların yaptığı para tuzağı. Cihaz başlığı satıyorlar, krem satıyorlar. Olaydan sonra gitmeme rağmen kimse ilgilenmedi. Herkes kendi çıkarına bakıyor. Ben bunun denetlenmesini istiyorum. Şikayetçi oldum” diye konuştu.

Elazığ'da yaşayan Zeliha A., epilasyon için gittiği güzellik merkezinde epilasyon cihazının yanlış kullanılması nedeniyle bacaklarında yanıklar oluştuğu gerekçesiyle karakola şikayette bulundu.

Kaynak: İHA

