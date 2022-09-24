Bir hafta boyunca afrodizyak etkili besinler yiyen ünlü isim: Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim

Seks yazarı Ebony Leigh, her ne kadar bilimsel olarak çok sağlam dayanağı olmasa da tarihsel olarak sıklıkla karşımıza çıkan afrodizyak etkili besinlerden oluşan bir beslenme listesini bir hafta boyunca uyguladı. Bunun bir “meydan okuma” olduğunu söyleyen Leigh, "Bilimin bana defalarca söylediğine aykırı olsa bile denemek istedim” dedi.

AFRODİZYAKLARLA İLGİLİ YETERLİ KANIT YOK

The Love Clinic'ten Psikoseksüel Terapist Leslie Scholl konuyla ilgili şunları söyledi, "Cinsel istek, çekicilik, zevk veya davranıştaki bir değişikliğin doğrudan tek nedeninin afrodizyaklar olduğunu gösteren yeterli kanıt yok," dedi. "Değişimle bir ilişki olduğunu gösteren bazı küçük çalışmalar var, ancak bu, insanların yalnızca cinsel işlev veya iştahta değişiklik umuduyla doğal maddeler veya yiyecekler alması gerektiğini önermez."

GOOGLE ARAMASI İLE BAŞLADI

İşe Google araması ile başladığını söyleyen genç yazar, internette bahsi geçen meyve, sebze, kahve ve çikolata gibi besinlerin listesini çıkararak satın aldı. Cinsel organa benzeyen yiyeceklerin özellikle etkili olduğuna dair inançtan yola çıkarak beslenme programına sıklıkla o tarz meyve ve sebzeleri ekledi.

BİRİNCİ GÜN

İlk gün çilek, nar ve bal ile tatlandırılmış yulaf ile kahvaltısını yaptığını belirtti. Öğle yemeği olarak muz ve havuç yediğini söyleyen yazar yemekten sonra cinsel olarak hareketlenme yaşadığını belirtti. Öğleden sonra birden çok kez tahrik olduğunu söyleyen yazar, bu durumu psikolojik koşullanma olabileceğini söyledi. Akşam yemeği olarak kavrulmuş kuşkonmaz, sarımsaklı ekmek, karpuz ve bitter çikolata yediğini söyledi.

İKİNCİ GÜN

İkinci günün sabahında cinsel olarak uyarılmış şekilde uyandığını belirten yazar, kahvaltı olarak kahve ve avokadolu sandviç yedi. Kahvaltıdan bir saat sonra tekrar uyarılma yaşadığını belirten yazar, bulduğu ilk yerde mastürbasyon yaptığını belirtti. Somon, avokado ve suşiden oluşan akşam yemeği ile geceyi noktaladı.

DİĞER GÜNLER

Yazar üçüncü günden sonra çantasında vibratörle gezdiğini söyledi. Karpuz, kuru incir, nar, avokado, kereviz, bitter çikolata, sarımsak, istiridye ağırlıklı bir beslenme tercih etti. Hafta boyunca yoğun şekilde cinsellik istediğini vurguladı.

Yazar yaşadıklarını, “Bilim, süper şarjlı haftamın tamamen kafamda olduğuna inanmamı isterdi. İnsanların normalde deneyimlediği değişim, afrodizyak niyetiyle gelir. Plasebo etkisi de denilebilir." dedi.



