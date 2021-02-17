Bir hafta boyunca dolandırıp dalga geçtiler

Adana’da kendisini arayan sahte polislere bir hafta boyunca bankadan çektiği ve evde bulunan 237 bin lirasını kaptıran yaşlı adam bir hafta sonra da eşini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 87 yaşındaki Ferit Aydoğan’ı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp “Ben komiser Kemal, bir kuyumcuda hırsızlık oldu senin kimliğinde bu kuyumcuda bulundu. Hırsızları yakalamak için inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek" diyerek yaşlı adamdan bir hafta boyunca 237 bin lira alıp kayıplara karıştı.

“155’i aratıp güven sağladılar”

Hem ev telefonunu hem de cep telefonunu dolandırıcıların aradığını üstelik 155’i de kendilerine yönlendirip güven sağladıklarını anlatan Aydoğan, “Bana ilk telefon ettiklerinde nüfus kağıdım ile altın alındığını söylediler. ‘Bunların kim olduğunu çıkarmamız için senin bankaya gidip para çekmen gerekiyor ama telefonun açık kalsın kapatma’ dediler. 155 polis hattını arayacağımı söyledim onlarda ‘arayabilirsiniz’ dediler. Bende aradım karşıdaki kişi ‘oradaki polislerimize güvenebilirsiniz’ dedi“ diye konuştu.

Aydoğan kendisini bir hafta boyunca dolandıran zanlıların karakola davet edip çay ikramında da bulunmak istediklerini anlatarak şöyle devam etti:

“Bana güven verdiler ben de inanıp daha sonra bankaya gidip parayı çektim, bana eve git savcı bey istediğinde gelip senden alacağız dediler. Eve geldim başka para var mı dediler, 14 bin 500 lira var dedim. O gün gelmediler bir sonraki gün yine aradılar ve 39 bin lira daha çekmem gerektiğini söylediler. Bankaya gittim, bana dediler ki telefonun açık kalsın kimsenin haberi olmasın yoksa bütün emeklerimiz boşa gider. Hatta dediler ki, ‘bir gün karakola gelip çayımızı içersiniz’ o şekilde güven verdiler bana. Ben parayı çektiğimi söyleyince ‘hemen bir taksiye atla eve git diğer paralarla birlikte alacağız’ dediler. Onlar geldiler aşağıya, bende parayı siyah bir poşetin içine koydum götürüp verdim sonrasında motorla gittiler."