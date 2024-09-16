Bir hafta da olsa gündemden düşmeyi kendisine yediremedi! Dilan Polat önce kocasıyla fotoğrafını sonra gelen yorumları paylaştı

Lüks yaşantısıyla ve paylaşımlarıyla gündeme gelirken gözaltına alınıp mal varlığına el konulan Dilan Polat aylarca tutuklu kaldı. Cezaevinde bir deri bir kemik kalıp kendisine zarar verdiği iddialarıyla gündeme geldikten kısa süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere bırakılan Dilan Polat sessizliğini kocası çıkana kadar da korudu.

Fenomen belli ki artık sosyal medyadan daha fazla uzak kalamıyor.

Engin Polat'ın tahliyesi sonrasında dans ettiği anları paylaşan ve tepki çeken Dilan Polat "Paylaşım yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım" demişti.

Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan ve 9 aydan uzun süredir tutuklu olan Dilan Polat önce kocasıyla aşk karesi paylaştı.

PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bununla da yetinmedi ardından da kendisine gelen destek mesajlarını yayınladı. Dilan Polat hızını alamadı ayna selfiesi, el ele poz derken sosyal medyaya hızlı dönüş yaptı.

Fenomenin pozlarını görenler "Bu kadın değişmez", "Ya hızlı döndün kral", "Paylaşım yapmayı düşünmeyip 10 pozu bir anda paylamış" yorumlarında bulundu.

