MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir hafta da olsa gündemden düşmeyi kendisine yediremedi! Dilan Polat önce kocasıyla fotoğrafını sonra gelen yorumları paylaştı

Bir hafta da olsa gündemden düşmeyi kendisine yediremedi! Dilan Polat önce kocasıyla fotoğrafını sonra gelen yorumları paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.09.2024 14:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Dilan Polat gündem olmadan duramadı. Önce kendisi sonra eşi Engin Polat tahliye oldu. "Paylaşım yapmayacağım" derken kocasıyla paylaşımı sosyal medyayı salladı. Bu da yetmedi kendisine gelen mesajları yayınladı.

Bir hafta da olsa gündemden düşmeyi kendisine yediremedi! Dilan Polat önce kocasıyla fotoğrafını sonra gelen yorumları paylaştı

Lüks yaşantısıyla ve paylaşımlarıyla gündeme gelirken gözaltına alınıp mal varlığına el konulan Dilan Polat aylarca tutuklu kaldı. Cezaevinde bir deri bir kemik kalıp kendisine zarar verdiği iddialarıyla gündeme geldikten kısa süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere bırakılan Dilan Polat sessizliğini kocası çıkana kadar da korudu.

Fenomen belli ki artık sosyal medyadan daha fazla uzak kalamıyor.

Engin Polat'ın tahliyesi sonrasında dans ettiği anları paylaşan ve tepki çeken Dilan Polat "Paylaşım yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım" demişti.

11

Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan ve 9 aydan uzun süredir tutuklu olan Dilan Polat önce kocasıyla aşk karesi paylaştı.

Yine dayanamadı! Kocasıyla pozu gündemde Yine dayanamadı! Kocasıyla pozu gündemde

22

PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bununla da yetinmedi ardından da kendisine gelen destek mesajlarını yayınladı. Dilan Polat hızını alamadı ayna selfiesi, el ele poz derken sosyal medyaya hızlı dönüş yaptı.

33

Fenomenin pozlarını görenler "Bu kadın değişmez", "Ya hızlı döndün kral", "Paylaşım yapmayı düşünmeyip 10 pozu bir anda paylamış" yorumlarında bulundu.
5667

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
En Çok Okunan Haberler
Bilal Erdoğan'ın EYT ve Suriyeli çıkışına Özgür Özel'den tepki

Bilal Erdoğan'ın EYT ve Suriyeli çıkışına Özgür Özel'den tepki

Zonguldak’ta kaçak maden ocağının sahiplerinden korkunç olay!

Zonguldak’ta kaçak maden ocağının sahiplerinden korkunç olay!

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti!

Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti!

Maaşına yapılan zammı beğenmedi, yöneticilerine attığı mail yüzünden işinden kovuldu: Zammı iade ediyorum, kim belirlediyse kendi aralarında paylaşsınlar

Maaşına yapılan zammı beğenmedi, yöneticilerine attığı mail yüzünden işinden kovuldu: Zammı iade ediyorum, kim belirlediyse kendi aralarında paylaşsınlar

2 ilde herkes akın etti! Her köşe başında alıcısı var: Kilosu 150 TL

2 ilde herkes akın etti! Her köşe başında alıcısı var: Kilosu 150 TL

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.