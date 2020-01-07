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  4. Bir hafta önce aldığı aracın üzerine çatı düştü

Bir hafta önce aldığı aracın üzerine çatı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 01:40 | Son Güncelleme

İstanbul(İHA) Gün boyunca İstanbul genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur gece de etkisini devam ettirdi.

Bir hafta önce aldığı aracın üzerine çatı düştü

İstanbul(İHA) Gün boyunca İstanbul genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur gece de etkisini devam ettirdi. Bir çok noktadan ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarları geldi. Ataşehir’de de bir iş yerine ait çatı park halinde bulunan bir otomobil üzerine düştü.
Bir hafta önce satın aldığı otomobilde hasar büyük
Olay, Ataşehir ilçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, Gazipaşa Caddesi’nde saat 01.00’de meydana geldi. Şiddetli fırtınaya dayanamayan bir çatı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobil sahibi Ali Osman Gürkan, "Ben rüzgarın sesine kalktıım, arabayı alalı da bir hafta oldu durum böyle ve hala da çatı uçmaya devam ediyor" diyerek yaşananları anlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kayışdağı İtfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre fırtına ve şiddetli yağış gece boyunca devam edecek.

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