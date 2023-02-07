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Bir hafta önce "apartman çürük, buradan çıkın kızım'' diye uyarmış: Enkaz başında gözyaşlarına boğuldu

07.02.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7.7'lik ve 7.6'lik depremler Adana’da da yıkıma neden oldu, 14 katlı Ekim Apartmanı yıkıldı. Apartmanda yakınları bulunanlarsa enkazın önüne gelerek gözü yaşlı bir şekilde beklemeye başladı. O kişilerden biri ise Gülay Yiğit. Yiğit, “Bir hafta önce apartmanın zemininde şişmeler kırılmalar oldu. Ben kızıma 'Bu apartman çürük, buradan çıkın kızım' dedim. Ancak o bana ‘Anne ben artık taşınmaktan bıktım’ diyerek yanıt verip başka eve geçmedi. Şimdi kızım, damat ve torunlarım enkaz altında" dedi.

Bir hafta önce "apartman çürük, buradan çıkın kızım'' diye uyarmış: Enkaz başında gözyaşlarına boğuldu

Dün sabaha karşı ve öğlen merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ilki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem Adana’da da yıkıma neden oldu. Yıkılan 11 binadan biri de Yurt Mahallesindeki Ekim Apartmanı oldu. 14 katlı apartman tamamen yıkıldı. Apartmanda yakınları oturanlar ise enkazın önüne gelerek gözü yaşlı beklemeye başladı.

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"BEN KIZIMA 'BU APARTMAN ÇÜRÜK, BURADAN ÇIKIN KIZIM' DEDİM"

Ağlayan Gülay Yiğit, kızı öğretmen Fatma Başlar’ın savcı eşi Yusuf Başlar ile bir yıl önce Şanlıurfa’dan Adana’ya tayin olduklarını, apartman bulamadıkları için buraya taşındıklarını belirterek, “Bir hafta önce apartmanın zemininde şişmeler kırılmalar oldu. Ben kızıma 'Bu apartman çürük, buradan çıkın kızım' dedim. Ancak o bana ‘Anne ben artık taşınmaktan bıktım’ diyerek yanıt verip başka eve geçmedi. Şimdi kızım, damat ve torunlarım enkaz altında. Onların bir an önce kurtarılmasını istiyorum. Ne olur yardım edin” dedi.

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Enkazda ise arama-kurtarma çalışması devam ederken ara ara ses duyan çalışanlar herkesi susturuyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adana

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