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Bir hafta sonra doğum günüydü

13.03.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesinde dün akşam eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı, Güllük Mahallesinde toprağa verilecek.Bensu Narlı’nın cenazesi önce baba ocağı Güllük Mahallesindeki evine getirildi.

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesinde dün akşam eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı, Güllük Mahallesinde toprağa verilecek.
Bensu Narlı’nın cenazesi önce baba ocağı Güllük Mahallesindeki evine getirildi. Burada aileden alınan helallik sonrası cenaze namazı için Güllük Camiine götürülecek.
Bir hafta sonra doğum günüydü
Eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen Bensu Narlı, bir hafta sonra 18 Mart tarihinde doğum gününü kutlayacaktı. Anne ve babası ayrı olan Bensu Narlı’nın annesinin ilk evliliğinden olan ağabeyi de yaklaşık 2 ay önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Serhat K. Milas’ın Burgaz Mahallesi’nde annesi ile birlikte yaşayan kız arkadaşı Bensu Narlı’nın evine konuşmak içini gitti. Yanında getirdiği silahını kapıda bırakan katil zanlısı, Bensu Narlı ile konuşmasının ardından kapıda bıraktığı silahını alarak Bensu Narlı’nın kalbine tek el ateş ederek ölümüne sebep oldu. Serhat K., olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra Milas - Söke karayolu üzerinde gözaltına alındı.

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