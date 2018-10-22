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Bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada biri sözde üst düzey 18 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 15-22 Ekim'de 2 bin 829 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 956'sı terör (PKK/KCK 199, sol 19, DEAŞ 71, FETÖ/PDY 667), 4 bin 954'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 187'si düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere 6 bin 97 kişi gözaltına alındı.

İç güvenlik operasyonlarında biri sözde üst düzey 18 (2 ölü, 16 sağ) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 7 ildeki 19 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, 20 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 17 el bombası, 48 kilogram patlayıcı, 19'u ağır ve uzun namlulu 34 silah ile bin 747 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 3 bin 558 operasyonda 2 ton 18 kilogram 33 gram uyuşturucu ile 160 bin 623 uyuşturucu hap, bin 767 kök kenevir, 48 bin 815 litre kaçak akaryakıt ile 375 bin 48 adet kaçak sigara ele geçirildi.

- Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 250 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, 227 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

- Düzensiz göçle mücadele

Öte yandan, ​641'i denizlerde olmak üzere 6 bin 678 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurda girmesine ve yurt dışına çıkmalarına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alındı.

- Asayiş denetimleri

Ticari taksilerle seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak amacıyla ticari taksi ve şoförlerine yönelik 18 Ekim'de eş zamanlı olarak 10 ildeki 497 noktada araçlara müşteri gibi binen bin 546 sivil polisin katılımıyla denetim yapıldı.

Uygulamada 4 bin 197 araç denetlendi, 195 kişi hakkında adli-idari işlem yapıldı, aranan 9 şüpheli yakalandı, aranan 3 araç tespit, 66 araç trafikten men edildi.

Bin 279 şoföre 297 bin 697 lira ceza kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bir haftalık bilanço Terörle Mücadele

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