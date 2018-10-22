İç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 15-22 Ekim'de 2 bin 829 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 956'sı terör (PKK/KCK 199, sol 19, DEAŞ 71, FETÖ/PDY 667), 4 bin 954'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 187'si düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere 6 bin 97 kişi gözaltına alındı.

İç güvenlik operasyonlarında biri sözde üst düzey 18 (2 ölü, 16 sağ) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 7 ildeki 19 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, 20 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 17 el bombası, 48 kilogram patlayıcı, 19'u ağır ve uzun namlulu 34 silah ile bin 747 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 3 bin 558 operasyonda 2 ton 18 kilogram 33 gram uyuşturucu ile 160 bin 623 uyuşturucu hap, bin 767 kök kenevir, 48 bin 815 litre kaçak akaryakıt ile 375 bin 48 adet kaçak sigara ele geçirildi.