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  4. Bir haftada 2 buçuk milyon araç! Çakar taktıran da var, hız ihlali yapan da...

Bir haftada 2 buçuk milyon araç! Çakar taktıran da var, hız ihlali yapan da...

21.07.2024 08:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11-18 Temmuz tarihleri arasında yapılan araç denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Buna göre 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi, 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı.

Bir haftada 2 buçuk milyon araç! Çakar taktıran da var, hız ihlali yapan da...

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 11-18 Temmuz tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldı.

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Ayrıca hız ihlalinde bulunan 115 bin 866, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 60 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 178 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik
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