Bir haftada 2 büyük ameliyat geçirdi! Felç geçiren hastanın hem şah damarı hem kalp damarları açıldı

Bndırma’da yaşayan Osman Ata, sağ kolu ve bacağında tutmama şikayeti ile hastaneye gitti. Sağ tarafında felç olduğu tespit edildi. Yapılan tetkiklerden sonra ilk önce bir felç için gerekli tedaviler yapıldı, kan sulandırıcılar verildi. Ancak felcin neden olduğu anlaşılamadı. Bu olaydan birkaç hafta sonra boyun damar ultrasonu (dolppler) yapıldı. Boyun damar ultrasonunda sol şah damarında ciddi darlık olduğu görüldü ve bununla ilgili tetkikleri ilerletmesi istendi. Sonrasında kendisine bir boyun tomografi anjiyosu yapıldı. Bu anjiyoda sol şah damarının yüzde 99 tıkalı olduğu görüldü ve acil ameliyat olması önerildi. Ameliyat önerisinden sonra hekim arayışına giren Osman Ata, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak’a ulaştı.

BİR HAFTA İÇİNDE 2 BÜYÜK AMELİYAT OLDU

Prof. Dr. Barış Çaynak, hastasının bu süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Hastamız Osman Ata bize geldiği sırada el, kol ve bacaktaki felce dair şikayetleri biraz azalmıştı. Biz öncelikle şah damarını açma ameliyatı yapmayı önerdik. Şah damarı tekrar tekrar tıkanmaya veya pıhtı atmaya müsaitti. Ameliyatla şah damarı açıldı. Açıldıktan sonra ertesi gün odaya çıktı. Taburcu olacak durumda idi, hiçbir sorunu yoktu. Şah damarı tıkanıklığı olan hastalar, aynı zamanda kalp damarlarında da tıkanıklık olma ihtimali yüksek olan hastalardır. Ben kendisine şunu önerdim, ‘Biz bu ameliyatı yaptık ama siz hastaneden çıkmadan bir kalp anjiyosu yapalım. Bu anjiyo sonucunda kalp damarlarınızda tıkanıklık varsa erken teşhis etmiş olalım ve buna bir çözüm bulalım.’ Ameliyattan 2 gün sonra hastaneden taburcu olmadan önce bir kalp anjiyosu yapıldı. Kalp anjiyosunda gördük ki; 3 ana damarında darlık mevcut. Bu darlıkların ancak by-pass ameliyatıyla açılabileceğini kendisine söyledik. Evinde 2 gün dinlendikten sonra yani şah damarı ameliyatının 6. gününde, göğüs kemiği açılmadan mini by-pass ameliyatı oldu. Mini by-pass ameliyatından 4 gün sonra taburcu oldu ve Bandırma’ya geri döndü.”

MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak özellikle bu konuda uyarıyor:

“Özellikle şah damarı tıkanıklığı olan kişilerde kalp damarı tıkanıklığı çok sık görülür. Şah damarı tıkanıklığı olan kişiler kalp damarına dikkat etmeli. Kalp damarı tıkanıklığı olan kişiler de şah damarlarında tıkanıklık var mı bir baktırmaları lazım.”

