Bir haftada 20 torbacı tutuklandı

Adana’da narkotik polisinin bir haftada yaptığı 117 operasyonda yakalanan 161 zanlıdan 20’si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 - 21 Şubat tarihleri arasında Adana genelinde uyuşturucu satışını önlemek için çalışma başlattı. Polis bir hafta boyunca yaptığı 117 operasyonda 161 zanlıyı yakaladı. Bu zanlılardan 20’si tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis bu operasyonlarda yapılan aramalarda ise 1 kilo 924 gram sentetik kannabinoid, 1.598 adet uyuşturucu hap, 405 gram esrar, 200 gram sentetik kannabinoid (hammaddesi), 126 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 1 gram kokain, 3 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. 17 Şubat günü 9 parkta ve çevresinde eş zamanlı olarak 149 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada ise 547 şahıs, 219 araç sorgulanırken, 6 araç sürücüsüne 4 bin 244 TL idari para cezası uygulandı. 1 şahsa maske takmamaktan idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

