HABER

Bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 23:57 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 421 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 774 terör (PKK/KCK 257, Sol 26, DEAŞ 32, FETÖ/PDY 459), 4 bin 475 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 350 kişi gözaltına alındı.
23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 23 terörist (7 ölü, 4 sağ/yaralı, 12 teslim) etkisiz hale getirildi.
Yapılan operasyonlarda 3 ilde 13 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 25'i ağır ve uzun namlulu 34 silah, 24 el bombası, 303 kilogram patlayıcı madde ile 3 bin 48 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 45 adet el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.
UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 438 operasyonda; 2 ton 976 kilogram esrar, 273 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 1 kilogram sentetik kannabionid (bonzai), 6 kilogram metamfetamin, 48 kilogram afyon, 19 bin 817 adet ecstasy, 5 milyon 400 bin 463 adet captagon, 1423 adet sentetik ecza ve 4 bin 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ayrıca 513 bin 506 paket kaçak sigara ve 55 bin 723 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 4 bin 475 kişi gözaltına alındı.
ASAYİŞ UYGULAMALARI
Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması' yapıldı. 63 bin 140 personelin katılımıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 10 bin 254 farklı noktada yapılan uygulamada, aranan 1361 kişi yakalandı. 24 bin 326 iş yeri ve 118 bin 112 araçta yapılan denetimlerde ise 610 araç ve 127 iş yerine işlem yapıldı. Denetimlerde 122 silah, 2 kilogram uyuşturucu, 8 bin 632 paket kaçak sigara ve 278 bin 84 piroteknik madde ele geçirildi.
Ayrıca yine ülke genelinde yasadışı sigara satışının önlenmesi amacıyla yapılan 'Duman-6' uygulamasıyla tekel, büfe ve tütün satan 1718 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde 7'si aranan 98 kişi gözaltına alınırken, 10 ruhsatsız silah ve 164 bin 697 paket kaçak sigara ele geçirildi. İş yerlerine de 1 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulandı.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 320 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 263 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE
Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 575'i denizlerde olmak üzere toplam 7 bin 303 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 101 organizatör gözaltına alındı.

Sigara isteme bahanesiyle sürücülerin telefonlarını çalıyorduSigara isteme bahanesiyle sürücülerin telefonlarını çalıyordu
Karagöz Festivali'nin ikincisi bu yıl İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde gerçekleşecekKaragöz Festivali'nin ikincisi bu yıl İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde gerçekleşecek
Bariyerleri aşan TIR, otomobili sürükledi; baba öldü, oğlu yaralıBariyerleri aşan TIR, otomobili sürükledi; baba öldü, oğlu yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.