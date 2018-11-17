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Bir haftada 275 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 13:00 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 9- 16 Kasım tarihleri arasında 13 olayda, 275 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıkladı.

Bir haftada 275 düzensiz göçmen yakalandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 9- 16 Kasım tarihleri arasında 13 olayda, 275 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 göç olayının 6’sının Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 6’sının Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve 1’inin Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleştiği bildirildi.
Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Seferihisar, Dikili ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda 82 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı, 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde ise Bodrum, Didim, Köyceğiz ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda ise 159 düzensiz göçmen ve 7 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Enez bölgesinde ise icra edilen kontrol ve denetimlerde 1 olayda 34 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Gerçekleşen 13 göç girişiminin 2’sinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Dikili ve Enez bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 40 düzensiz göçmen kurtarılmış, 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik görevlerinden istifade ile devam edilmektedir" denildi.
Ayrıca, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Dikili, Çeşme, Didim ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 5 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 139 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanmasının sağlandığı vurgulandı.

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Bir haftada 275 düzensiz göçmen yakalandıBir haftada 275 düzensiz göçmen yakalandı

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