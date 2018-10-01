Bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, 24 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasındaki iç güvenlik operasyonlarında 28 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bir haftada 2 bin 429 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 681'i terör suçları (PKK/KCK 171, sol 6, DEAŞ 43, FETÖ/PDY 461), 4 bin 204'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçları, 187'si düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere 5 bin 72 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 28 (9 ölü, 11 sağ-yaralı, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar sonucu 3 ilde 11 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. El yapımı 7 patlayıcı ve mayın imha edildi, 13 el bombası, 506 kilogram patlayıcı, 16'sı ağır ve uzun namlulu 20 silah ile bin 567 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- Bir ton 544 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında da bir ton 544 kilogram 500 gram uyuşturucu ile 480 bin 84 adet uyuşturucu hap, 105 bin 964 kök kenevir, 75 bin 821 litre kaçak akaryakıt ile 232 bin 712 paket kaçak sigara ele geçirildi.