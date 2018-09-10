Bir haftada 2'si üst düzey 35 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 3-10 Eylül'deki iç güvenlik operasyonlarında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 35 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bir haftada 2 bin 283 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 445 (PKK/KCK 145, sol 7, DEAŞ 54, FETÖ/PDY 239), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 307, düzensiz göçle mücadele kapsamında 101 olmak üzere 4 bin 853 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategorideki "Brüks Belati" kod adlı Ömer Erdemir ile Nurettin Canan'ın da bulunduğu 2'si sözde üst düzey 35 (13 ölü, 13 sağ veya yaralı, 9 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar neticesinde 8 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 6 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 17 el bombası, 2 bin 675 kilogram patlayıcı, 19 uzun namlulu silah ile 563 muhtelif mühimmat ele geçirildi.