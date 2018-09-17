Bir haftada 2'si üst düzey 46 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, 10-17 Eylül'deki iç güvenlik operasyonlarında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 46 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince son bir haftada 2 bin 575 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 606 terör (PKK/KCK 138, sol 29, DEAŞ 37, FETÖ/PDY 402), 4 bin 233 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 91 de düzensiz göçle mücadele kapsamında 4 bin 930 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategorideki "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen ile Sabri Kartal'ın da bulunduğu 2'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 (16 ölü, 20 sağ/yaralı, 10 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar neticesinde 8 ilde 13 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 4 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 51 el bombası, 116 kilogram patlayıcı, 20 uzun namlulu silah ile 6 bin 74 muhtelif mühimmat ele geçirildi.