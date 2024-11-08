Bir haftada 3 kişinin can verdiği Şanlıurfa'dan 'pes' dedirten görüntüler! Ustalığı şaşırttı

Görüntüler Viranşehir'den geldi. Yeni Mahalle'de çekildiği belirtilen görüntülerde, bir kadının tornavidayla elektrik panosuna müdahale ettiği görüldü. Kadın elektrik kablolarının yer aldığı, 1000 volt akımın bulunduğu bölümün kapağını ustaca açıp kapattı. Akıllara durgunluk veren ve yasaya aykırı bu müdahale, kaçak elektriğin can güvenliğini de nasıl riske attığını açıkça gözler önüne serdi.

ŞANLIURFA'DA BİR HAFTADA 3 KİŞİ BENZER ŞEKİLDE CAN VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Esmerçayı Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan Kafur Çetinkaplan (33), akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düşmüştü. Ağır yaralanan Çetinkaplan, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Kırsal İrme Mahallesi'nde arızayı gidermek için direğe çıkan elektrikçi Cemil Akyıldız da akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düşmüştü. Ağır yaralanan Akyıldız, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yine Siverek'te elektrik akımına kapılan bir çiftçi de yaşamını yitirmişti. Kırsal Şekerli Mahallesi'nde tarlasındaki elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Sinan Karakan (27), akıma kapılmıştı. Ağır yaralanan Karakan, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır