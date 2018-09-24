Bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, 17-24 Eylül'deki iç güvenlik operasyonlarında 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince son bir haftada 2 bin 425 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 677 terör (PKK/KCK 160, sol 5, DEAŞ 34, FETÖ/PDY 478), 3 bin 992 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 178 de düzensiz göçle mücadele kapsamında 4 bin 847 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada iç güvenlik operasyonlarında 33 (20 ölü, 9 sağ-yaralı, 4 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar sonucu 6 ilde 14 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. El yapımı 7 patlayıcı ve mayın imha edildi, 12 el bombası, 392 kilogram patlayıcı, 19 uzun namlulu silah ile 14 bin 666 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- 753 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında da 753 kilo 96 gram uyuşturucu ile 339 bin 285 uyuşturucu hap, 159 bin 771 kök kenevir, 110 bin 731 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.