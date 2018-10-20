Bir haftada 436 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, son bir haftada gerçekleşen 13 olayda 436 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 12-19 Ekim'de gerçekleşen 13 göç olayının 8'i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 4'ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, biri ise Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.
Kontrol ve denetimlerde, Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşıldı. Ayvacık, Dikili, Çeşme, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 8 olayda 314 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan, Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, Bodrum ve Didim bölgesinde gerçekleşen 4 olayda 116 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde, Kaş bölgesinde gerçekleşen bir olayda 6 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Gerçekleşen 13 göç girişiminin birinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından Çeşme bölgesinde yapılan arama kurtarma faaliyetinde 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Öte yandan sahil güvenlik unsurlarınca, Ayvacık, Enez ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 18 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 804 düzensiz göçmen ve 10 göçmen kaçakçısının jandarma ve emniyet ekiplerince yakalanması sağlandı.
- 129 saat uçuş gerçekleştirildi
Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla yapılan faaliyetlerde, bir arama kurtarma korveti, 32 sahil güvenlik botu, 5 SAGET, iki DEGAK timi ve 15 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlarca toplam 964 saat seyir yapıldı. 39 helikopter (80 saat) ve 10 uçak (49 saat) sortisiyle 129 saat uçuş gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, 5 mobil radar timi (MORAD timi) tarafından 412 saat görev icra edildi.
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