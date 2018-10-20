Bir haftada 436 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, son bir haftada gerçekleşen 13 olayda 436 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 12-19 Ekim'de gerçekleşen 13 göç olayının 8'i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 4'ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, biri ise Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Kontrol ve denetimlerde, Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşıldı. Ayvacık, Dikili, Çeşme, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 8 olayda 314 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan, Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, Bodrum ve Didim bölgesinde gerçekleşen 4 olayda 116 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.