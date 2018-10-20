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Bir haftada 439 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 12:42 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından son bir hafta içerisinde kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen 13 farklı olayda, toplam 436 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

Bir haftada 439 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından son bir hafta içerisinde kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen 13 farklı olayda, toplam 436 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 12-19 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 13 ayrı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 8’i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 4’ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, biri ise Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde 13 farklı olayda 436 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.
Açıklama şöyle;
"Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Dikili, Çeşme, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 8 olayda 314 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Didim bölgesinde gerçekleşen 4 olayda 116 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Kaş bölgesinde gerçekleşen 1 olayda 6 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. Gerçekleşen 13 göç girişiminin birinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Çeşme bölgesinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 13 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvacık, Enez ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 18 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 804 düzensiz göçmen ve 10 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde; bir Arama Kurtarma Korveti, 32 Sahil Güvenlik Botu, 5 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 15 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam bin 964 saat seyir yapılmış, 39 helikopter (80 saat) ve 10 uçak (49 saat) sortisi ile toplam 129 saat uçuş gerçekleştirilmiş, 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 412 saat görev icra edilmiştir.”
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Bir haftada 439 kaçak göçmen yakalandıBir haftada 439 kaçak göçmen yakalandıBir haftada 439 kaçak göçmen yakalandıBir haftada 439 kaçak göçmen yakalandı

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