Bir haftada 471 fanatik Yahudi Mescidi Aksa’ya baskın düzenledi

Geçen hafta İsrail askerleri korumasındaki 471 fanatik Yahudi, Mescidi Aksa’ya baskın düzenledi.

İsrailli haber sitesi Har HaBayit, geçen hafta gruplar halinde işgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’ya baskın yapan Yahudilerin sayısını paylaştı. Sitede yer alan habere göre, İsrailli askerlerinin gözetiminde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi sayısının 471 olduğu ifade edildi. Bu hafta baskın gerçekleştiren fanatik Yahudiler arasında Knesset üyesi Yehuda Glick’in de olduğu öğrenildi.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescidi Aksa’nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

