Bir haftada 4'ü üst düzey 46 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasındaki iç güvenlik operasyonlarında 4'ü sözde üst düzey olmak üzere 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bir haftada 2 bin 290 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 286'sı terör (PKK/KCK 104, DEAŞ 21, FETÖ/PDY 153, sol terör örgütleri 8), 3 bin 273'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 101'i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere 3 bin 660 kişi gözaltına alındı.

27 Ağustos-3 Eylül'de iç güvenlik operasyonlarında 4'ü sözde üst düzey olmak üzere 46 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen 26 terörist arasında İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesinde yeşil kategorideki "Haki" kod adlı Deniz Yüksel ile gri kategorideki "Baran Dersim" kod adlı Cihan Gerçek de bulunuyor.

Gri kategorideki "Leheng Dersim/ Adil" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu ile sözde örgüt yöneticisi "Mazlum Pling" kod adlı Abdülhamit Özbahçeci'nin aralarında olduğu 8 terörist sağ yakalanırken, 12 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.