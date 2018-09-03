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Bir haftada 4'ü üst düzey 46 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: - "27 Ağustos-3 Eylül'de iç güvenlik operasyonlarında 4'ü sözde üst düzey olmak üzere 46 terörist etkisiz hale getirildi" - "Operasyonlar neticesinde, 13 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 12 ağır ve uzun namlulu silah, 11 el bombası, 160 kilogram patlayıcı madde ve bin 123 muhtelif mühimmat ele geçirildi, 5 el yapımı patlayıcı imha edildi"

İçişleri Bakanlığınca 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasındaki iç güvenlik operasyonlarında 4'ü sözde üst düzey olmak üzere 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bir haftada 2 bin 290 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 286'sı terör (PKK/KCK 104, DEAŞ 21, FETÖ/PDY 153, sol terör örgütleri 8), 3 bin 273'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 101'i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere 3 bin 660 kişi gözaltına alındı.

27 Ağustos-3 Eylül'de iç güvenlik operasyonlarında 4'ü sözde üst düzey olmak üzere 46 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen 26 terörist arasında İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesinde yeşil kategorideki "Haki" kod adlı Deniz Yüksel ile gri kategorideki "Baran Dersim" kod adlı Cihan Gerçek de bulunuyor.

Gri kategorideki "Leheng Dersim/ Adil" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu ile sözde örgüt yöneticisi "Mazlum Pling" kod adlı Abdülhamit Özbahçeci'nin aralarında olduğu 8 terörist sağ yakalanırken, 12 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Operasyonlar neticesinde, 13 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 12 ağır ve uzun namlulu silah, 11 el bombası, 160 kilogram patlayıcı madde ve bin 123 muhtelif mühimmat ele geçirildi, 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.

- Kaçak sigara ve akaryakıta el konuldu

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 2 bin 535 operasyonda, 869 kilo uyuşturucu maddeyle 255 bin 451 uyuşturucu hap ve 131 bin 957 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 222 bin 381 paket kaçak sigara, 25 bin 80 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 273 kişi gözaltına alındı.
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- Sokak satıcılarına yönelik operasyonlar

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun bulunduğu yerlerdeki kontrol ve operasyonlarda 407 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 93 kilogram uyuşturucu madde, 11 bin 944 uyuşturucu hapla 377 kök kenevir ve 24 silah ele geçirildi.

- Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 274 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma başlatıldı, tespit edilen 178 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 554'ü denizlerde, toplam 8 bin 33 göçmen ile bunlara aracılık ettikleri belirlenen 101 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığınca yakalandı.

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