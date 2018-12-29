HABER

Bir haftada 536 göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 14:53 | Son Güncelleme

Bir haftada 536 göçmen yakalandı İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada 12 olayda toplam 536 düzensiz göçmen yakalandığını bildirdi.

Bir haftada 536 göçmen yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada 12 olayda toplam 536 düzensiz göçmen yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 21-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen 12 olayda toplam 536 göçmen yakalandı. Muhtemel göç rotaları üzerindeki kontrol ve denetimlerin artmasıyla Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Dikili, Çeşme ve Seferihisar bölgelerinde 190, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk alanı Didim bölgesinde 180, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Enez bölgesinde 166 düzensiz göçmen yakalandı. Seferihisar ve Didim bölgelerinde 131 göçmen ise kurtarıldı. Olaylarda 12 göçmen kaçakçısı da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ANKARA, (DHA)

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Bakan Kurum: Rize'de dolgu alandaki riskli yapılarda kentsel dönüşüme başlıyoruzBakan Kurum: Rize'de dolgu alandaki riskli yapılarda kentsel dönüşüme başlıyoruz
‘Boğazda Çevre Felaketi’ başlıklı haberlere ilişkin İBB’den açıklama‘Boğazda Çevre Felaketi’ başlıklı haberlere ilişkin İBB’den açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi)

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.