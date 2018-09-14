Bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, biri sözde lider kadroda bulunan 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 7-13 Eylül tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi.

Operasyonlarda yurt içinde 19, yurt dışında 35 olmak üzere biri sözde lider kadroda bulunan 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 piyade tüfeği, havan, RPG-7 roketatar, LAW tanksavar silahı, tabanca ile bu silahlara ait mühimmat, 14 el bombası, 27 fünye, gece görüş dürbünü, telsiz, 48 kilogram amonyum nitrat ve 12 kilogram 200 gram el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan patlayıcı ele geçirildi, 8 el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonlarda, bir asker yaralandı.

Terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda ise 11 bin 220 paket kaçak sigara, 4 bin 990 litre kaçak akaryakıt, 55,85 kilogram kenevir tohumu, 63 bin 437 kök kenevir ve 4 ton 386 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.