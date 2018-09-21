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Bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:42 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere, 56 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, son bir haftada yürütülen operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere, 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 14-20 Eylül'de PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi.

Operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda bulunan yurt içinde 21, yurt dışında 35 olmak üzere, 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan arazi arama faaliyetlerinde, 23 piyade tüfeği, bir tüfek, bir doçka uçaksavar, 2 AT-4 tanksavar füzesi, bir AT-5 tanksavar füzesi, 3 RPG-7 roketatar, 4 keskin nişancı tüfeği, 2 makineli tüfek, 3 tabanca ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ile 63 el bombası, bir silah üstü termal kamera, 5 telsiz, bin 53 fünye, 100 kilogram amonyum nitrat ve 30 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi, 11 el yapımı patlayıcı ise imha edildi. Operasyonlarda, 9 asker yaralandı.

Terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda ise 44 bin 949 paket kaçak sigara, 149 kilo 65 gram kenevir tohumu, 669 bin 478 kök kenevir bitkisi ve 725 kilo 168 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
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- Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alındı.

İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak için "Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü" olarak görev yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerince 13 Ekim 2017'den itibaren planlı 12 gözlem noktası faaliyete geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini Astana'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 573 oldu.

Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 241 asker de yaralandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından, 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 267 mayın ve bin 402 el yapımı patlayıcı imha edildi.
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- Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat Alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince 18 Haziran'dan bu yana 48 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı İdlib münbiç PKK/KCK Suriye Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri

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