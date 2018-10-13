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Bir haftada 574 göçmen yakalandı, 8 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 15:05 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada gerçekleşen 16 olayda toplam 574 düzensiz göçmenin yakalandığını, 8 göçmenin cansız bedeninin denizden çıkarılırken kayıp olduğu değerlendirilen 26 düzensiz göçmenin aranmasına devam edildiğini açıkladı.

Bir haftada 574 göçmen yakalandı, 8 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada gerçekleşen 16 olayda toplam 574 düzensiz göçmenin yakalandığını, 8 göçmenin cansız bedeninin denizden çıkarılırken kayıp olduğu değerlendirilen 26 düzensiz göçmenin aranmasına devam edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, gerçekleşen düzensiz göç olayları hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 05-12 Ekim 2018 tarihleri arasında yaşanan toplam 16 göç olayının 7’sinin Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 9’u Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleştiği belirtildi.
Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Foça, Ayvacık, Dikili, Çeşme, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 7 olayda 289 düzensiz göçmen yakalanırken, 8 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum, Didim ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 9 olayda 285 düzensiz göçmen yakalandı.
Açıklamada, gerçekleşen 16 göç girişiminin 4’ünde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildiği ve Sahil Güvenlik unsurları tarafından Foça, Karaburun, Didim ve Bodrum bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde 68 düzensiz göçmen kurtarıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvacık, Çeşme, Seferihisar, Menderes, Didim, Bodrum ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 13 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 405 düzensiz göçmen ve 14 göçmen kaçakçısının jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır” denildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde, 1 Arama Kurtarma Korveti, 32 Sahil Güvenlik Botu, 5 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 15 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam 1812 saat seyir yapıldığı, 35 helikopter (79 saat) ve 9 uçak (48 saat) sortisi ile toplam 127 saat uçuş gerçekleştirildiği, 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından toplam 370 saat görev icra edildiği bildirildi.

(FOTOĞRAFLI)

Bir haftada 574 göçmen yakalandı, 8 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıBir haftada 574 göçmen yakalandı, 8 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıBir haftada 574 göçmen yakalandı, 8 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıBir haftada 574 göçmen yakalandı, 8 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

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