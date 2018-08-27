Bir haftada 5'i üst düzey 26 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca 20-27 Ağustos'taki iç güvenlik operasyonlarında 5'i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bir haftada 2 bin 156 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 62'si terör (PKK/KCK 33, DEAŞ 6, FETÖ/PDY 23), 3 bin 101'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 163 kişi gözaltına alındı.

Yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner,

gri kategorideki "Poyraz Agit" kod adlı Mehmet Şirin Özen, "Torhildan" kod adlı Fecri Demir

ile sözde yönetici olan "Mazlum Goyi" kod adlı Mazlum Kaçan ve "Andok" kod adlı Naim Türköz'ün de aralarında bulunduğu 5'i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 (12 ölü, 9 sağ/yaralı, 5 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar neticesinde, bir sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 14 ağır ve uzun namlulu silah,13 el bombası, bin 290 muhtelif mühimmat ele geçirildi, bir el yapımı patlayıcı imha edildi.