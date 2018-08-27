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Bir haftada 5'i üst düzey 26 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 10:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca 20-27 Ağustos'taki iç güvenlik operasyonlarında 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi - Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 62'si terör, 3 bin 101'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 163 kişinin gözaltına alındığı belirtildi

İçişleri Bakanlığınca 20-27 Ağustos'taki iç güvenlik operasyonlarında 5'i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bir haftada 2 bin 156 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 62'si terör (PKK/KCK 33, DEAŞ 6, FETÖ/PDY 23), 3 bin 101'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 163 kişi gözaltına alındı.

Yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner,
gri kategorideki "Poyraz Agit" kod adlı Mehmet Şirin Özen, "Torhildan" kod adlı Fecri Demir

ile sözde yönetici olan "Mazlum Goyi" kod adlı Mazlum Kaçan ve "Andok" kod adlı Naim Türköz'ün de aralarında bulunduğu 5'i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 (12 ölü, 9 sağ/yaralı, 5 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar neticesinde, bir sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 14 ağır ve uzun namlulu silah,13 el bombası, bin 290 muhtelif mühimmat ele geçirildi, bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 467 operasyonda, toplam 511,73 kilogram uyuşturucu maddeyle 169 bin 62 uyuşturucu hap ile 53 bin 779 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 97 silah, 114 bin 467 paket kaçak sigara, 436 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 101 kişi gözaltına alındı.

- Sokak satıcılarına yönelik operasyonlar

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 207 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 45,1 kilogram uyuşturucu madde, 2 bin 982 uyuşturucu hapla 587 kök kenevir ve 11 silah ele geçirildi.

- Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 281 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma başlatıldı, tespit edilen 146 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, denizlerde 608 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığınca yakalandı.

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