HABER

Bir haftada 600 kamyon kar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu kentte son bir haftada şehir dışına 600 kamyon kar taşıdı

BİTLİS (AA) - Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Bitlis'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri 32 iş makinesi ve 75 personelle cadde, sokak, mahalle araları ve okul bahçelerinde biriken karı temizliyor.

Ekipler son bir haftada şehir dışına 600 kamyon kar taşıdı.

Belediye Fen İşleri Müdürü Sertaç Buhan, AA muhabirine, kentte kar kalınlığının yer yer 2,5 metreye ulaştığını söyledi.

Ekiplerin yoğun bir karla mücadele çalışması gerçekleştirdiğini anlatan Buhan, şöyle konuştu:

"Özellikle mahalle aralarında ve okul bahçelerinde biriken karları kamyonla taşıyoruz. Otopark konusunda ciddi sıkıntımız var. Vatandaşların araçlarını daha rahat kullanabilmeleri ve belediye ekiplerinin yolları güzel açması için araçların gelişi güzel park edilmemesini rica ediyoruz. Ekiplerimiz çalışırken sıkıntı yaşıyor. Vatandaşların araçlarına zarar vermemek için özveriyle çalışıyorlar."

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Burası Türkiye! Adeta görsel şölenBurası Türkiye! Adeta görsel şölen
Ankara'da su faturalarında yüzde 30 indirimAnkara'da su faturalarında yüzde 30 indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Bitlis Belediyesi kar karla mücadele ekipleri kış

En Çok Okunan Haberler

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Barış Yarkadaş'tan flaş iddia: Okul müdürü bunu da yaptı... Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda!

Bu iddia doğruysa çok vahim! Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiymiş?

Türkiye'de cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiymiş?

Adana'da tarım arazileri baraj suyu altında kaldı

Adana'da tarım arazileri baraj suyu altında kaldı

Üniversiteyi karıştıran not! Akademisyenler birbirine girdi

Üniversiteyi karıştıran not! Akademisyenler birbirine girdi

Erdoğan'dan Suriye çıkışı: Onlar terörist!

Erdoğan'dan Suriye çıkışı: Onlar terörist!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.