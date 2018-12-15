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Bir haftada 675 göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada 675 düzensiz göçmen ve 14 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıkladı.

Bir haftada 675 göçmen yakalandı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada 675 düzensiz göçmen ve 14 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 07- 14 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 11 kaçak göç girişimi olayından 7’sinin Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 4’ünün Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında yaşandığı belirtildi. Ayvalık, Dikili, Urla ve Kuşadası bölgelerindeki göç rotalarında yapılan kontrollerde 7 farklı göç girişimine müdahale edilirken, toplam 258 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. Didim ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 4 göç girişiminde ise toplam 242 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısının yakalandığı kaydedildi. 11 göç girişiminin 2’sinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talep edildiği ve tehlike geçiren 52 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kontrolleri sırasında Urla, Çeşme, Seferihisar, Didim, Bodrum ve Marmaris'te karada tespit edilen 6 göç girişiminde ise 175 göçmen ve 13 göçmen kaçakçısının jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalanmasının sağlandığı ifade edildi.

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Bir haftada 675 göçmen yakalandıBir haftada 675 göçmen yakalandıBir haftada 675 göçmen yakalandıBir haftada 675 göçmen yakalandı

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