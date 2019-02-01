Bir haftada 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), son bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB tarafından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 25 Ocak-1 Şubat tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Bitlis ve Mardin'de yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda, en az 7 terörist etkisiz hale getirildi, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildi.

Operasyonlarda, 14 piyade tüfeği, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 5 bin 322 muhtelif hafif silah mühimmatı, 188 doçka uçaksavar mühimmatı, yedi RPG-7 roketi, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış üçer adet 120 ve 106 milimetrelik havan mühimmatı, bir 60 milimetrelik havan mühimmatı, sekiz el bombası, bir bombaatar mühimmatı, bir tank mühimmatı, iki top mühimmatı, 828,5 kilogram amonyum nitrat, 67 kilogram C-4 patlayıcı madde, üç el telsizi ele geçirildi, dokuz el yapımı patlayıcı imha edildi.