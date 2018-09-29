Bir haftada 849 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 21-28 Eylül tarihleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 849 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 21- 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 20 olayda toplam 849 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirildi. Açıklamada, düzensiz göç olaylarının detayları şu şekilde paylaşıldı:

"21- 28 Eylül 2018 tarihleri arasında yaşanan toplam 20 göç olayının 17’si, Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 2’si Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 1’i ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşmiştir. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Çeşme, Urla, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 17 olayda 772 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum bölgesinde gerçekleşen 2 olayda 63 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalanmış, 1 göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşen 1 olayda 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. Gerçekleşen 20 göç girişiminin 4’ünde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında, Bodrum ve Sığacık bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 131 düzensiz göçmen kurtarılmış, 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır. Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Foça, Karaburun, Çeşme, Menderes, Kuşadası, Didim, Bodrum ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 20 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 641 düzensiz göçmen ve 9 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır.”

