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Bir haftada aynı noktada 3 motosikletli kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde son bir hafta içerisinde D-400 karayolunun yaklaşık 500 metrelik bölümünde meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazasında lise öğrencisi Mitat Topal (16) ile Hasan Özdemir (48) ve Yunus Bilgiç (37) yaşamını yitirdi.

Bir haftada aynı noktada 3 motosikletli kazada öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde son bir hafta içerisinde D-400 karayolunun yaklaşık 500 metrelik bölümünde meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazasında lise öğrencisi Mitat Topal (16) ile Hasan Özdemir (48) ve Yunus Bilgiç (37) yaşamını yitirdi.
Manavgat'ın Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisinde D-400 karayolunun geçtiği yaklaşık 500 metrelik bölümde 11- 18 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 3 trafik kazasında 3 motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. İlk kaza 11 Ekim Perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Hasan Özdemir, kullandığı 07 LPM 33 plakalı motosikletle güvenlik şeridinde lastik değiştirmek için duran M.Y.'ye ait 50 ND 047 plakalı kamyonete arkadan çarptıktan sonra, kapağı açık kasanın içine uçtu. Başında kask olan Hasan Özdemir, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.
İkinci kazası ize 16 Ekim gecesi yaşandı. Saat 01.00 sıralarında aynı bölgeye yakın noktada Manavgat'tan Alanya yönüne giden Mitat Topal'ın kullandığı 07 LHD 23 plakalı motosiklet, H.Y.'ye ait park halindeki 07 E 2744 plakalı kamyona arkadan çarptı. Başında kask olup olmadığı belirlenemeyen Mitat Topal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Aynı noktadaki diğer bir kaza ise bugün sabaha karşı meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada da Alanya yönüne giden M.S.'nin kullandığı 15 ES 654 plakalı kamyona Yunus Bilgiç'in kullandığı 07 NFA 69 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Başında kask olmayan Yunus Bilgiç olay yerinde yaşamını yitirdi.
Her üç kazayla ilgili gözaltına alınan 3 sürücü ise adli işlem yapıldıktan sonra serbest kaldı.

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Bir haftada aynı noktada 3 motosikletli kazada öldüBir haftada aynı noktada 3 motosikletli kazada öldüBir haftada aynı noktada 3 motosikletli kazada öldü

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