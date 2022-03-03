“Bir Haftada Bir Milyon Ukraynalı Mülteci”

Birleşmiş Milletler, Ukrayna’da devam eden savaşta son yedi günde bir milyon kişinin ülkeyi terk ettiğini, 277 sivilin yaşamını yitirdiğini, 525 sivilin de yaralandığını, hayati önemdeki sivil altyapı tesislerine büyük zarar verildiğini açıkladı. BM yetkilileri, Ukrayna’nın komşu ülkelerle sınır kapılarında çok büyük yığılmalar olduğu, sivil kayıpların ve sivil altyapılara saldırıların endişeli bir şekilde giderek tırmandığına dikkat çekti. Ülkede kritik tıbbı malzeme ve yoğun bakım ve acil durumlarda kullanılacak oksijen tüpü sıkıntısı yaşandığı da kaydedildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCR), açıklanan veriler haricinde gerçek kayıpların çok daha yüksek olduğunu belirtti. Ukrayna’daki sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ateşi, roket ve hava saldırıları kaynaklı olduğu belirtildi.

BM Mülteci Yüksek Komiseri Felipo Grandi, Avrupa’nın ortasında tırmanan mülteci krizinin sadece silahların durması halinde önlenebileceğini belirterek “Bu anlamsız savaşta sadece yedi gün içinde, bir milyon insan Ukrayna'dan kaçtı. Neredeyse 40 yıldır mültecilerle ilgili acil krizler konusunda çalışıyorum, nadiren bu kadar hızlı bir göçe tanık oldum. Dakikalar, saatler geçtikçe çok daha fazla insan, şiddetin korkunç gerçeğinden kaçıyor. Ayrıca çok sayıda Ukraynalı ülke içinde yerinden edildi. Çatışmalar acilen sona ermedikçe, milyonlarca kişinin daha Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalması muhtemel” diye konuştu.

“Barış bu trajediyi durdurmanın tek yolu”

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Ukrayna içinde kendilerine bağlı personel ve diğer insani yardım görevlilerinin, korkutucu koşullarda mümkün olan her yerde büyük risk altında kalarak çalıştıklarını, ülkenin ihtiyaçların çok büyük olduğunu bildiklerini söyledi. Grandi ”Tüm zorluklara rağmen hükümetlerin bir milyon mülteciyi kabul etme konusundaki tepkileri dikkat çekiciydi. BM Mülteci Yüksek Komiserliği personeli şimdiden Ukraynalı mültecilerin göç ettikleri tüm ülkelerdeki bölgelere operasyonlarını taşıdı. Ukraynalıları kabul eden ev sahibi hükümetleri desteklemek için mültecilere yönelik koruma ve yardım programlarımızı genişlettik. Uluslararası dayanışma yürekleri ısıttı. Ama hiçbir şey silahların susturulma ihtiyacının yerini tutamaz. Diyalog ve diplomasinin başarılı olması ve barış, bu trajediyi durdurmanın tek yoludur” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri de Ukrayna’da, acil bakım üniteleri için oksijen ve diğer acil sağlık malzemeleri hemen temin edilmezse çok sayıda insanın öleceği uyarısında bulundu. DSÖ yetkilileri diyabet gibi kronik rahatsızlıkları tedavi edecek ilaç eksikliğiyle ilgili de endişelerini dile getirdi. Travma tedavisi ve acil cerrahi için ilk etapta, 36 ton malzemenin Dubai'deki bir DSÖ merkezinden Ukrayna’ya doğru yola çıktığını ancak bu tıbbi malzemenin sadece bin hastanın ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar olduğu belirtilerek 150 bin kişiye yetecek tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

