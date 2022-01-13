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Bir haftada bu hale geldi! Takma kirpikler gözlerinden ediyordu

13.01.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Liverpool şehrinde yaşanan olayda, güzel görünmek için takma kirpik uygulaması yapan 18 yaşındaki Jasmine Dewhurst, vücudunun kirpiklere alerjik reaksiyon göstermesi sonucu geçici olarak kör kaldı. Takma kirpik uygulamadan önce alerji testi yapmayan 18 yaşındaki genç kız, gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bir haftada bu hale geldi! Takma kirpikler gözlerinden ediyordu

Liverpool’da yaşayan üniversite öğrencisi Jasmine Dewhurst’ün güzellik sevdası onu gözlerinden ediyordu. Bir güzellik merkezinde takma kirpik uygulaması yaptıran genç kızın vücudu alerjik reaksiyon gösterinde geçici olarak kör kaldı.

Genç kız takma kirpikler için kullanılan yapıştırıcıya karşı şiddetli bir alerjik reaksiyon gösterdi ve kirpik diplerinde gariplikler yaşamaya başladığını fark etti. Arkadaşının tavsiyesi üzerine oraya gittiğini söyleyen Jasmine Dewhurst, güzellik uzmanının kirpik takma işleminden önce herhangi bir uyarıda bulunmadığını ve alerji testi yapılması gerektiğinden hiç bahsetmediğini belirtiyor.

KİRPİKLERİNİ KOPARARAK ÇIKARMAK ZORUNDA KALDI

Daha doldun kirpik görünümü istediği için takma kirpik uygulaması yaptırdığını söyleyen genç kız, orada yapılan işlemden memnun kalmadığıı dile getiriyor. Yapılan işlemde, alt kirpik dipleri ve üst kirpik diplerinin birbirine yapışmasına neden olacak bir işlem uygulamıştı. İlk anda bu reaksiyonu göstermese de sonraki günlerde hiç beklemediği şekilde bu durumla karşılaştı.

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Jasmine, uygulamadan sonra aynaya baktığında hiç beğenmediğini, beklediğinden daha fazla kirpik olması nedeniyle arabaya geçtiğinde bazılarını kendi doğal kirpiklerini de kopararak çıkarmak zorunda kaldığını söylüyor.

Bu olaydan sonra yaklaşık bir hafta boyunca normal şekilde hayatına devam etse de giderek gözlerinde yanma, kaşıntı ve sulanma hissetmeye başladığını söyleyen Jasmine, bir sabah uyandığında gözlerini kesinlikle açamadığını fark etti. Gözlerinin tamamen kapanmış olduğunu anladığında paniklemeye başladı.

"GEÇİCİ KÖRLÜK YAŞADIM"

Kirpik diplerinde kullanılan yapıştırıcının tüm gözlerini kapattığını ve tamamen göz kapaklarını yapıştırdığını fark etti. Tuzlu su gibi uygulamaları denese de hiçbir işe yaramadı ve ardından daha fazla panik duygusu yaşamaya başladı. Bu sebeple geçici körlük yaşayan genç kadın, doktorunu ziyaret etti.

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Doktorunun tavsiyesiyle ilerleyen genç kadın, çok yoğun bir alerjik reaksiyon yaşadığını ve bu nedenle birçok krem, göz damlası gibi ilaçlar kullansa da uzun süre boyunca etkisinden çıkamadığını anlattı.

"EMİN OLMADAN ASLA YAPTIRMAYIN"

Kirpikleri taktırmak istediğinde böyle bir şeyle karşılaşacağını asla tahmin edemediğini söyleyen Jasmine, önce sadece basit bir kaşıntı gibi düşünse de aslında çok acı verici ve korku dolu bir deneyim olduğunu belirtti.

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Yapıştırıcının etkisi ise o kadar yoğundu ki kullandığı kirpik çıkarıcı seruma rağmen, yaklaşık bir ay boyunca hepsi çıkarılamamıştı. Tahriş düzeyinin hala iyileşmediğini, hala şişen ve kaşınan gözlere sahip olduğunu belirtiyor. Üstelik kirpiklerinin büyük bir çoğunluğunu da kaybetmişti. Hala yoğun bir iyileşme sürecinden geçen genç kadın, ilerleyen dönemlerde kirpiklerinin yeniden aynı şekilde çıkabilmesini umut ediyor.

Jasmine, gözlerini tamamen kaybetmediği için şanslı olduğunu düşünse de diğer insanları, alerji testleri yaptırmadan ve gerçekten emin olmadan bu işlemleri yapmamaları gerektiği konusunda uyarıyor.


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