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Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 08:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde meydana gelen yangında bir ev yanarak tamamen kül oldu.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde meydana gelen yangında bir ev yanarak tamamen kül oldu. Evi yanan felçli kadının 6 gün önce de eşini kaybettiği öğrenildi.
Gediz ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta olan Saruhanlar köyünde Emine Özer’e (78) ait bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kül oldu. Yangın esnasında şans eseri komşusunda bulunan felçli Emine Özer, ölümden dündü.
Yangına Gediz, Eskigeidz ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti ancak köyün ilçe merkezine uzak olması ve köydeki su tankerinin yetersiz kalması nedeniyle köylülerin kovalarla su taşıyıp diğer evlerin çatılarından yangını söndürmeye çalışması da evin tamamen yanmasını önleyemedi.
Gediz Saruhanlar Köyü Muhtarı Özay Yağız yaptığı açıklamada, "Yangın esnasında 78 yaşındaki yarı felç olan Emine Özer’in evde olmaması büyük bir şans. Evde olsaydı yardım olmadan yürüyemediği ve sürünerek hareket ettiği için kurtulması zor olurdu. Komşusunun Emine Özer’i çay içmeye çağırması onun hayatını kurtarmış. Emine Özer’in, daha 6 gün önce eşi Mehmet Özer’i kanser hastalığından dolayı toprağa vermiştik. Onun acısı bitmeden, böyle bir acıyı yaşayıp evi ve tüm eşyalarını kaybetmesi onun için yıkım oldu. Psikolojik olarak rahatsızlandı ve Gediz Devlet Hastanesi’nde tedaviye aldırdık. Ancak şu an evi yok. Yarı felç hastası ve sürünerek yürüyebiliyor. Yetkililerden kış şartları ağırlaşmadan gereken yardımı bekliyoruz" dedi.
Gediz Devlet Hastanesi bahçesinden gözü yaşlı bir şekilde yetkililere seslenen 78 yaşında ve felç olduğu için sürünerek yürüyebilen Emine Özer, "Geçen hafta eşimi kaybettim bu hafta evim yandı.Çok garip kalıyorum. Çok mağdurum. Rezil kepaze oluyorum. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Evim yok bunalıma giriyorum" dedi.

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