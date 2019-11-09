HABER

Bir Haftada İkinci Siyanür İntiharı Vakası

09.11.2019 14:37 | Son Güncelleme

Bir hafta içerisinde ikinci kez siyanürle intihar vakası yaşandı. İstanbul Fatih’te bir evde 4 kişinin cesedinin bulunması ve bu kişilerin intihar ettiklerinin anlaşılmasının ardından bu kez de benzer bir intihar haberi Antalya’dan geldi

Bir Haftada İkinci Siyanür İntiharı Vakası

Bir hafta içerisinde ikinci kez siyanürle intihar vakası yaşandı. İstanbul Fatih’te bir evde 4 kişinin cesedinin bulunması ve bu kişilerin intihar ettiklerinin anlaşılmasının ardından bu kez de benzer bir intihar haberi Antalya’dan geldi.

Antalya’da dört kişilik bir aile evlerinde ölü bulundu. Siyanür şüphesiyle evde inceleme başlatıldı. Baba Selim Şimşek’in intihar notu bıraktığı belirtiliyor.

Olay saat 02.00 sularında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak'taki 8 katlı bir binanın 8. katında meydana geldi.

Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınları eve geldi. Kapı açılmayınca apartmandan ayrıldı. Gece yarısı tekrar uğradı, kapı yine açılmayınca durumu Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Eve giden ekipler de kimyasal madde kokusundan etkilendi

Polis savcılığın talimatıyla eve girdi. Babayla iki çocuğun cansız bedenleri salonda, anne Sultan Şimşek'inki ise banyoda bulundu.

Sağlık ekipleri ilk incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini duyurdu. Şüphe üzerine bina boşaltıldı, güvenlik önlemleri aldı. Evdeki kokudan etkilenen 3 polis ve 3 sağlık görevlisi de hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'yle Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, özel kıyafetler giyerek bina ve çevresinde inceleme yaptı.

Siyanür incelemesi için Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi geldi. 6 kişilik ekip güvenlikli kıyafetleriyle binada inceleme başlattı. Ölüm nedeninin siyanür olup olmadığı inceleme sonucu kesinlik kazanacak.

Evde intihar notu bulundu

Poiis evde yaptığı incelemede Selim Şimşek’in bıraktığı intihar notunu buldu. Notta Şimşek, 9 aydır işsiz olduğunu söylüyor, maddi sıkıntılarla boğuştuğunu vurguluyor.

VOA Türkçe bilgi ve görüş almak üzere Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nü aradı. Ancak emniyet müdürlüğü açıklama yapmadı.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nden intihar haberleri konusunda uyarı

Bir hafta içerisinde benzer iki vakanın önce İstanbul ardından Antalya’da yaşandı. İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşları 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeş evlerinde ölü bulunmuş ve kapıda “Dikkat siyanür var” yazılı bir not görülmüştü. Yapılan incelemelerde kardeşlerin siyanürden zehirlendiği ortaya çıkmıştı. Tanıyanlar, maddi sıkıntılar yaşadıklarını söylemişti.

Ölümlerin ardından cenazeleri almak isteyen olmadı. 4 kardeşin Mersin’deki üvey kardeşi, kendileriyle hiçbir zaman görüşmediklerini, cenazeyi kaldıracak maddi güçleri de olmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise kimsenin almaması durumunda cenazeleri belediyenin kaldıracağını duyurdu.

İntihar haberlerinin üst üste gelmesi üzerine Türkiye Psikiyatri Derneği bir uyarı yaptı. Derneğin internet sitesinde yer alan uyarıda "Son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada intihar haberlerinin sıklıkla yer almaya başladığı görülmektedir. Medyanın bu haberleri detaylı olarak ilettiği ve hatta görsel materyalleri sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Medyada intihar vakalarının tüm detaylarıyla, dramatize edilerek, görsel öğeler eşliğinde sunulması, intihara eğilimli insan üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bilinmektedir.” denildi.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Atmacalar bu kez özgürlüğe kanat çırptıAtmacalar bu kez özgürlüğe kanat çırptı
Hasta çocuğunu görmek isteyen eşini öldürdüHasta çocuğunu görmek isteyen eşini öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Resmi açıklama geldi! Yapılandırma başlıyor

Resmi açıklama geldi! Yapılandırma başlıyor

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kaçmaya çalışırken böyle yakalandılar

Kaçmaya çalışırken böyle yakalandılar

İzmir'de korkunç olay! İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

İzmir'de vahşet! El ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

İzmir’de vahşet! Elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu

Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.