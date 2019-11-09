Bir Haftada İkinci Siyanür İntiharı Vakası

Bir hafta içerisinde ikinci kez siyanürle intihar vakası yaşandı. İstanbul Fatih’te bir evde 4 kişinin cesedinin bulunması ve bu kişilerin intihar ettiklerinin anlaşılmasının ardından bu kez de benzer bir intihar haberi Antalya’dan geldi. Antalya’da dört kişilik bir aile evlerinde ölü bulundu. Siyanür şüphesiyle evde inceleme başlatıldı. Baba Selim Şimşek’in intihar notu bıraktığı belirtiliyor. Olay saat 02.00 sularında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak'taki 8 katlı bir binanın 8. katında meydana geldi. Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınları eve geldi. Kapı açılmayınca apartmandan ayrıldı. Gece yarısı tekrar uğradı, kapı yine açılmayınca durumu Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Eve giden ekipler de kimyasal madde kokusundan etkilendi Polis savcılığın talimatıyla eve girdi. Babayla iki çocuğun cansız bedenleri salonda, anne Sultan Şimşek'inki ise banyoda bulundu. Sağlık ekipleri ilk incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini duyurdu. Şüphe üzerine bina boşaltıldı, güvenlik önlemleri aldı. Evdeki kokudan etkilenen 3 polis ve 3 sağlık görevlisi de hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'yle Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, özel kıyafetler giyerek bina ve çevresinde inceleme yaptı. Siyanür incelemesi için Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi geldi. 6 kişilik ekip güvenlikli kıyafetleriyle binada inceleme başlattı. Ölüm nedeninin siyanür olup olmadığı inceleme sonucu kesinlik kazanacak. Evde intihar notu bulundu Poiis evde yaptığı incelemede Selim Şimşek’in bıraktığı intihar notunu buldu. Notta Şimşek, 9 aydır işsiz olduğunu söylüyor, maddi sıkıntılarla boğuştuğunu vurguluyor. VOA Türkçe bilgi ve görüş almak üzere Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nü aradı. Ancak emniyet müdürlüğü açıklama yapmadı. Türkiye Psikiyatri Derneği’nden intihar haberleri konusunda uyarı Bir hafta içerisinde benzer iki vakanın önce İstanbul ardından Antalya’da yaşandı. İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşları 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeş evlerinde ölü bulunmuş ve kapıda “Dikkat siyanür var” yazılı bir not görülmüştü. Yapılan incelemelerde kardeşlerin siyanürden zehirlendiği ortaya çıkmıştı. Tanıyanlar, maddi sıkıntılar yaşadıklarını söylemişti.