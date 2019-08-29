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Bir haftada kaçakçılıktan 12 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Adana’da bir hafta boyunca yapılan kaçakçılık operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

Bir haftada kaçakçılıktan 12 kişiye gözaltı

Adana’da bir hafta boyunca yapılan kaçakçılık operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı. Bin 370 litre kaçak içki, 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kaçak içki, sigara ve tütün operasyonları yaptı. 20-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, bin 370 litre kaçak içki, 2 bin 750 paket kaçak sigara, 14 bin 630 kaçak tek sigara, 386 kilo nargile tütünü ve 13 kilo tütün ele geçirildi.
Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 1’i tutuklandı, 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir haftada kaçakçılıktan 12 kişiye gözaltı

Bir haftada kaçakçılıktan 12 kişiye gözaltı

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