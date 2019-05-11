HABER

Bir haftadır göremediği sokak köpeğiyla buluşma anı duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

KARS'ta üniversite öğrencisi Sevgi Öncay'ın, bir haftadır görmediği sokak köpeğiyle kavuşma anı renkli görüntülere sahne oldu.

Bir haftadır göremediği sokak köpeğiyla buluşma anı duygulandırdı

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)- KARS'ta üniversite öğrencisi Sevgi Öncay'ın, bir haftadır görmediği sokak köpeğiyle kavuşma anı renkli görüntülere sahne oldu. Buluşma anında köpek, Öncay'ı yaladı.
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümü öğrencisi Sevgi Öncay, geçen aylarda okula giderken yolda gördüğü sokak köpeğine bakmaya başladı. Öncal, 'Güzel' ismini verdiği köpeğiyle okula birlikte gidip gelmeye başladı. Öncay, geçtiğimiz hafta okula bir hafta ara verdi. Bu aradan sonra okuluna dönen Sevgi Öncay, kampüs yolunda gördüğü köpeğine seslendi. Öncay'ın sesini duyan köpek koşarak yanına geldi ve boynuna atıldı. Güzel, bir haftadır görmediği Sevgi'nin yanaklarını yaladı. Köpeği ilk olarak fakülte bahçesinde gördüğünü söyleyen Sevgi Öncay, "Her derse gittiğimde onu da yanımda götürmeye başladım. Daha sonra köpekle aramda özel bir bağ oluştu. Sadece sesimi bile duyması yeterli. Hatta bir ödevimde ondan yararlanmıştım, onunla çok güzel bir video çekmiştik. Onu sadece bir sokak köpeği değil can olarak görüyorum. Bir haftadır okula gitmiyorum, onun için de görememiştim. Bugün karşılaştık ve hasret giderdik. Bir anda görünce çok sevindim. Çağırınca da hemen yanıma geldi" dedi.
FOTOĞRAFLI

Bir haftadır göremediği sokak köpeğiyla buluşma anı duygulandırdıBir haftadır göremediği sokak köpeğiyla buluşma anı duygulandırdıBir haftadır göremediği sokak köpeğiyla buluşma anı duygulandırdıBir haftadır göremediği sokak köpeğiyla buluşma anı duygulandırdı

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Hiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdıHiç yürüyemiyordu, anne sevgisi ve emeği engelini aştırdı
33 yıldır fil hastalığıyla mücadele ediyor 33 yıldır fil hastalığıyla mücadele ediyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Vücudunu makineye kaptıran iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki yaşındaki çocuğun feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.