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  4. Bir haftadır haber alınamıyordu... Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Bir haftadır haber alınamıyordu... Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

29.08.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da kendisinden yaklaşık 1 haftadır haber alınamayan Gürel Sever (51), evinde ölü bulundu. 1 çocuk babası Sever’in cesedi, doğalgaz borusuna asılı vaziyette bulundu. İşte detaylar...

Bir haftadır haber alınamıyordu... Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Dehşete düşüren olay, Nusratiye Mahallesi Kısmetağacı 3. Aralık Sokak’taki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, 1 haftadır ortalıkta görünmeyen 51 yaşındaki Gürel Sever’e yakınları tarafından ulaşılamaması üzerine tek başına kaldığı ikamete polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Çilingir vasıtasıyla evine girilen Gürel Sever, doğalgaz borusuna asılı vaziyette bulundu. Sağlık ekipleri, 1 çocuk babası Sever’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Polis ve savcının yaptığı işlemlerin ardından Sever’in cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.

İHA

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Tekirdağ ceset

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