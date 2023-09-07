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  4. Bir haftadır her yerde aranıyordu: Eski kız arkadaşını öldürüp cezaevine giren katil böyle firar etmiş!

Bir haftadır her yerde aranıyordu: Eski kız arkadaşını öldürüp cezaevine giren katil böyle firar etmiş!

07.09.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Brezilya vatandaşı Danelo Souza Cavalcante iki yıl önce eski kız arkadaşını öldürmüştü. Bir haftadır polis tarafından aranan Cavalcante cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Mahkumun kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bir haftadır her yerde aranıyordu: Eski kız arkadaşını öldürüp cezaevine giren katil böyle firar etmiş!

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü için hapse giren 34 yaşındaki Brezilyalı Danelo Souza Cavalcante, firar etti. Bir haftadır aranan mahkumun kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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TIRMANARAK KAÇMIŞ...

İki yıl önce eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren Cavalcante’nin Chester County Cezaevi’nden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında mahkumun cezaevi avlusundaki duvarlardan tırmanarak kaçmayı başardığı görülüyor.

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Cavalcante’nin firar etmesinin ardından bölgede başlatılan geniş çaplı arama nedeniyle çevredeki okullarda eğitime ara verildi. Yetkililer, katilin son derece tehlikeli olduğu gerekçesiyle bölge sakinlerine kapılarını kilitli tutmaları ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulunarak, güvenlik kameralarını kontrol etmeleri çağrısı yaptı.
Chester County Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce polisin katıldığı arama çalışmalarında helikopterler ve köpeklerin de yer aldığı belirtilirken mahkumun Pocopson kasabası ve çevresinde görüldüğü kaydedildi.

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MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Danelo Souza Cavalcante, Nisan 2021’de 33 yaşındaki eski kız arkadaşı Deborah Brandao'yu evinin yakınlarında çocuklarının gözleri önünde 38 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Brandao'nun 7 ve 4 yaşındaki çocukları olay anında yardım istemek için komşularına gitmiş, Cavalcante ise olay yerinden kaçmıştı. Katil, cinayetten birkaç saat sonra Virginia'da yakalanarak polis tarafından tutuklanmıştı. Cavalcante, 16 Ağustos’ta birinci derece cinayetten ve suç aleti bulundurmaktan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yetkililer, firari mahkumun yakalanmasını sağlayacak bilgi verenlere 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

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Danelo Souza Cavalcante’nin ayrıca 2017'de işlenen bir cinayetle ilgili Brezilya'da da arandığı ortaya çıktı. (İHA)

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