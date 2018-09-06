HABER

Bir haftadır kayıp olan kişi, sulama kanalında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, bir haftadır kayıp olan Kadir İntekin'in (42) cesedi sulama kanalında bulundu.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, bir haftadır kayıp olan Kadir İntekin'in (42) cesedi sulama kanalında bulundu.

Akşam saatlerinde Emirler Mahallesi Hayvan Pazarı yakınındaki sulama kanalında bir erkek cesedi gören çevredekiler, 156 Jandarma İmdat hattını aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin sudan çıkardıkları cesedin üzerinden bir hafta önce Ertuğrulgazi Mahallesi'nden kaybolan Kadir İntekin'e ait kimlik çıktı. Yaklaşık bir hafta önce ölmüş olduğu tahmin edilen İntekin'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
Devrilen TIR'ın sürücüsü öldüDevrilen TIR'ın sürücüsü öldü
Kapkaççılar, çaldıkları telefonu beğenmeyince geri getirdiKapkaççılar, çaldıkları telefonu beğenmeyince geri getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.