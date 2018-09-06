Bir haftadır kayıp olan kişi, sulama kanalında ölü bulundu

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, bir haftadır kayıp olan Kadir İntekin'in (42) cesedi sulama kanalında bulundu.
Akşam saatlerinde Emirler Mahallesi Hayvan Pazarı yakınındaki sulama kanalında bir erkek cesedi gören çevredekiler, 156 Jandarma İmdat hattını aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin sudan çıkardıkları cesedin üzerinden bir hafta önce Ertuğrulgazi Mahallesi'nden kaybolan Kadir İntekin'e ait kimlik çıktı. Yaklaşık bir hafta önce ölmüş olduğu tahmin edilen İntekin'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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