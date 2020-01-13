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  4. Bir haftadır kuyuda yaşam savaşı veren kediyi itfaiye kurtardı

Bir haftadır kuyuda yaşam savaşı veren kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 23:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir hafta önce metruk binanın içindeki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 2.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir hafta önce metruk binanın içindeki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 2. Fethiye Caddesi’nde metruk bir binadan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, kedi sesinin evin alt katında bulunan üstü açık kuyudan geldiğini gördüler. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenle kuyuya inerek bitkin durumdaki hayvanı kurtardı. Sokak kedisi kuyudan çıkar çıkmaz can havliyle kaçarak gözden kayboldu.
Metruk evin önünden geçerken kedinin yardım bekleyen bitkin miyavlamalarını duyduğunu söyleyen Murat Bal, “Günlerdir bu sokaktan geçerken miyavlama seslerini duyuyordum. Önce yavru bir kedi olabileceğini ve annesinden süt istediği için miyavladığını düşünüp pek fazla önemsemedim. Ama bugün geçerken bu kedi sesinin evin hemen girişindeki kuyudan geldiğini fark ettim. Sabahtan beri hayvanı kendi imkânlarımızla kuyudan çıkarmaya çalıştık ama başaramadık. Buradaki mahalle sakinleriyle birlikte itfaiyeye haber verdik. Sağolsunlar hemen gelip kuyunun içine girerek zavallı hayvanı mutlak bir ölümden kurtardılar. Şu an çok mutluyum” dedi.
Bal, soğuk kış günlerinde herkesin bir avuç mamayı kapılarının önlerine koyarak sokak hayvanlarına yardımcı olmalarını istedi.
Talihsiz hayvanı kurtaran itfaiye erlerine teşekkür eden mahalle sakinlerinden İsmail Ünsöz ise, “Biz bu miyavlamaları bir haftadan beri duyuyorduk. Ama durumun bu denli vahim olduğundan haberdar değildik. Bugün talihsiz hayvanın yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü ve çaresiz halde olduğunu fark edince hayvanı kuyudan çıkarabilmek için epey uğraştık. Ama bir türlü hayvanı oradan çıkaramadık. Bunu yaparken kuyunun ağzından aşağıya mama ve su vermeye çalışarak kediyi hayatta tutmaya çalıştık. Şimdi ise itfaiye ekipleri gelip, büyük bir özveriyle yaklaşık 45 dakika süresince özverili bir kurtarma operasyonu yaparak kediyi kuyudan çıkardı. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

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