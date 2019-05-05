HABER

Bir haftalık evli çifti ayıran feci kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 00:04 | Son Güncelleme

Konya'da bir haftalık evli çiftin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu eşlerden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Bir haftalık evli çifti ayıran feci kaza!

Kübra Kaya Karacaer'in (26) kullandığı 68 AAN 134 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir kara yolunun 20. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Karacaer ile eşi Muhammed Mustafa Karacaer (29) yaralandı.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammed Mustafa Karacaer kurtarılamadı.

Kübra Kaya Karacaer'in durumunun da ağır olduğu belirtildi.

Karacaer çiftinin bir hafta önce evlendiği öğrenildi.

Otomobil, polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. (AA)

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Bakan Akar’dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajıBakan Akar’dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı
Bakan Albayrak: Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacakBakan Albayrak: Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı: Bu saldırılar bizi yıldıramaz

AA Genel Müdürü: Saldırılar bizi yıldıramaz

Hulusi Akar açıkladı: 28 terörist etkisiz hale getirildi

Hulusi Akar açıkladı! Teröre ağır darbe

Kahreden haber! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.