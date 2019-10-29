Bir halkın kaderi

Bir düşünün… Nüfusu 30 milyonu geçen, dört ülkenin topraklarına yayılmış kaç halk var? Aklınıza ilk gelen Kürtler olmalı. Bu özellikte başkası yok çünkü. 1920'lerde Türkiye, Irak, İran ve Suriye kavşağında çekilmeye başlanan sınırlar Kürtleri fiziki haritada birbirinden ayırdı. Dönemin egemen güçlerinin politikalarının yanında kendi içlerindeki ayrılıklar ve kopukluklar da Kürtlerin bu sınırların ardında birbirlerinden ayrı düşmelerine neden oldu. O gün bugündür, Kürtlerin kaderi çoğunlukla egemen güçlerin elinde şekillendi. Hâlâ da Kürtlerin kimliklerinden, dillerinin kullanım alanına, kuracakları düzenden yaşayacakları bölgelere kadar uzanan konularda bu güçler belirleyici olmak istemekte. Suriye'de olduğu gibi. Kim nerede yaşayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde nasıl bir mevcudiyet istediğini geçenlerde açıkça söyledi. Söze savaşla beraber göç alarak nüfusu artan stratejik önemdeki İdlib'den başladı: "Önemli olan bu devasa alanda (İdlib), yaşam tarzını kontrol altında tutmak. Buna da en uygun olan Araplardır. Kürtlerin yaşam tarzları buraya uygun değildir” dedi. Araplar "İdlib çöl olduğu için” uygunmuş oralara. Aslında asıl mesele YPG'nin liderliğindeki SDG'nin hakimiyet alanını genişletmemesi ve İdlib üzerinden Akdeniz kıyılarına yaklaşmamasıydı elbette.

Devam etti Cumhurbaşkanı: "Rakka ve Deyrizor'da (Deyr ez-Zor) petrol yatakları var. Buralarda birilerinin gözleri var. Bir de Kamışlı var. Burada da petrol var. Burada da hesaplar var. Bu hesapların bize zarar vermeleri durumu olduğunda bunların kafasını ezeriz.” Cumhurbaşkanı niyetini bu kadar açık söyledi. Hükümet eskiden kapalı kapılar ardında şekillenen ve gizlice uygulanan politikaları uzun zamandır gizleme, saklama ihtiyacı duymuyor zaten. Petrol savaşları Konu petrol olunca çıkıp istediğin gibi "kafa ezmek” mümkün değil ama. Son harekâta koyulan fren de bunu gösterdi. Erdoğan bir TV söyleşisinde petrol kuyularıyla ilgili bu ültimatomu verdiği sırada Deyr ez-Zor, YPG ile birlikte 200 kişilik ABD askeri gücünün kontrolü altındaydı zaten. ABD bölgeye ilave güç ve zırhlı araçlar göndereceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin buna hakkı yok” diye açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü General İgor Konaşonkov durumu, "Washington'un Doğu Suriye'deki petrol yataklarını silah gücüyle ele geçirip kontrolü altına alması, en basit ifadeyle devlet destekli haydutluktur” diye tanımladı. ABD'yi petrol kaçakçılığı yapmakla da suçladı.

Deyr ez-Zor'daki Sünni Arap aşiretler ise bölgenin en büyük petrol yataklarının YPG/SDG kontrolünde olmasına tepkili. Reuters Haber Ajansı'nın Nisan ve Mayıs aylarında yaptığı haberlerde, aşiret reisleri buradan çıkarılan petrolün SDG tarafından Esad yönetimine satıldığını söylüyor ve "Petrolümüzün çalınmasını istemiyoruz” diyordu. Buradan yola çıkan konvoyları durdurdukları da oldu. SDG aşiretlerin endişelerini gidermeye çalıştı, ancak Reuters'in Amman bürosunun haberlerine göre, talepleri karşılayamadı. ABD'nin de buraya demir atmasıyla birlikte önümüzdeki günler, aylar Deyr ez-Zor odaklı bilek güreşleriyle geçecek. Rakka da çoğunluğu Arap nüfuslu bir şehir. Burada yaşayan Kürtler de vardı, ama IŞİD işgaliyle beraber şehri terk etmek zorunda kalmışlardı. YPG, IŞİD'i Rakka'dan ABD ile işbirliği yaparak çıkarmıştı. Kamışlı'ya gelince. Burada nüfusun çoğunluğunu Kürtler oluşturuyor. Dolayısıyla dışarıdan uzanıp buradaki petrole hükmetmeye çalışmak ve "kafa ezmekten" söz etmek, egemenlik ve cüret sınırlarını epey genişletmek anlamına geliyor.