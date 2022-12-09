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Bir hayal gerçek oldu: 'Görünmezlik pelerini' icat edildi! Maliyeti düşük...

09.12.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Görünmezlik pelerini' hayali Çin'den gelen haberlere bakılırsa gerçek oldu. Çin'de öğrenciler, kullanıcıları güvenlik kameralarından gizlemek için tasarlanmış bir "görünmezlik pelerini" icat etti. "Görünmezlik pelerini" olarak tanımlanan şey aslında InvisDefense isimli bir ceket. Ceketin, insanları güvenlik kameralarından ve yüz tanıma sistemlerinden gizleyebildiği iddia ediliyor.

Bir hayal gerçek oldu: 'Görünmezlik pelerini' icat edildi! Maliyeti düşük...

Görünmezlik pelerini denildiğinde aklınıza yüksek bütçeli filmler, ünlü yıldızların yer aldığı Hollywood yapımları gelebilir. Bu filmler birçoğumuza keşke görünmezlik pelerini gerçek olsa dedirterek hayaller kurdurur. Fakat Çin'den gelen haberler, en azından teknik olarak bir görünmezlik pelerinin icat edildiği gösteriyor.

GÖRÜNMEZLİK PELERİNİ GİBİ CEKET!

Independent'te yer alan habere göre, Wuhan Üniversitesi'ndeki bir ekip InvisDefense isimli bir ceket geliştirdi. "Görünmezlik pelerini" olarak nitelenen ceket, yapay zeka tarafından izlenen güvenlik kamerası sistemleri tarafından tespit edilmekten kaçınmak için kullanılabilen düşük maliyetli bir ceket olarak tanımlanıyor. Ekibe göre, InvisDefense ceketi insan gözüyle görülebiliyor.

Ceket, gün boyunca kameraları adeta etkili bir şekilde kör etmek için bir desen kullanırken, geceleri kızılötesi kameraları şaşırtmak için olağandışı ısı sinyalleri yayıyor.

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"SİZİ YAKALAMASINA İZİN VERİR, ANCAK İNSAN OLUP OLMADIĞINIZI SÖYLEYEMEZ"

Buluşu denetleyen Wuhan Üniversitesi'nden Profesör Wang Zheng, South China Morning Post'a “Günümüzde birçok gözetleme cihazı insan bedenini tespit edebiliyor. Yoldaki kameralar yaya algılama işlevlerine sahip ve akıllı arabalar yayaları, yolları ve engelleri tanımlayabiliyor. InvisDefense, kameranın sizi yakalamasına izin veriyor, ancak insan olup olmadığınızı söyleyemez” dedi.

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"DÜŞÜK MALİYETLİ"

InvisDefense'in bir diğer avantajı da düşük maliyetli olması olarak görülüyor. Ceketin 500 yuan'dan (yaklaşık 70 dolar) daha düşük bir fiyata mal olduğunu tahmin ediliyor.

Profesör Wang, ceketin savaş alanında insansız hava araçları veya yapay zeka kontrolündeki birimler tarafından tespit edilmekten kaçınmak için kullanılabileceğini kaydetti.

Öte yandan, araştırmacıların potansiyel olarak, desen üreten algoritmayı yapay zeka ve bilgisayar tanıma teknolojisindeki boşlukları daha iyi anlamak ve düzeltmek için de kullanabileceğinin üzerinde duruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin görünmezlik wuhan

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