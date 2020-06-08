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Bir hayal gerçek oluyor: Ekran altı kameralı telefonlar artık çok yakın!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Çin ekran üreticisi Visionox, ekran altı kamera teknolojisi için uzun zamandır beklenen müjdeyi verdi. Visionox, hepimizin hayalini kurduğu ekran altı kamera teknolojisini herkese ulaştırmak için hazır olduklarını açıkladı.

Bir hayal gerçek oluyor: Ekran altı kameralı telefonlar artık çok yakın!

Samsung, Oppo ve Huawei gibi şirketler son zamanlarda bir konuda çok yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu şirketler, bu çalışmaların sonucunda ekranlarındaki çentikleri ve ekran deliklerini tamamen ortadan kaldırarak, ön kameraları ekranların altına almak istiyor. Fakat bu konuda Çin merkezli ekran üreticisi Visionox çoktan hazır bile.

VİSİONOX EKRAN ALTINA KAMERA YERLEŞTİRMEYİ BAŞARDI

Visionox, dünyanın ilk seri üretime hazır ekran altı kamera sisteminde sona geldiklerini açıkladı. Bu sayede ekran altı kamera teknolojisi, artık her seri üretim telefonda kullanılabilir hale getirildi. Böylece her üretici, onayladıkları durumda Visionox'ten bu kamera sistemini satın alabilecek ve telefonlarında bir hayali gerçeğe dönüştürebilecek. Fakat her şey bu kadar da toz pembe değil.

visionox ekran altı kamera teknolojisi

KISA DÖNEMDE YOK AMA...

Visionox gibi ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonların kısa dönemde gerçek olması beklenmiyor. Fakat Huawei ve Samsung gibi firmalar bir sürpriz yaparak bu tarihi ön plana çekebilirler. Önümüzdeki yılın amiral gemilerinde ise bu teknolojiyi görmeye başlamamız muhtemel.

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