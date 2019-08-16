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Bir Hollywood yıldızı daha Rusya vatandaşlığı istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

Hollywood oyuncusu Eric Roberts, Rusya’nın Soçi kentine yaptığı ziyarette Rusya vatandaşı olmak istediğini açıkladı.Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Sambo Dönüş Oyunları Turnuvası’na katılan Amerikalı Hollywood oyuncusu Eric Roberts burada gazetecilere yaptığı açıklamada 2’nci bir vatandaşlık almak istediğini ve bunun kesinlikle Rusya vatandaşlığı olacağını söyledi.

Bir Hollywood yıldızı daha Rusya vatandaşlığı istiyor

Hollywood oyuncusu Eric Roberts, Rusya’nın Soçi kentine yaptığı ziyarette Rusya vatandaşı olmak istediğini açıkladı.
Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Sambo Dönüş Oyunları Turnuvası’na katılan Amerikalı Hollywood oyuncusu Eric Roberts burada gazetecilere yaptığı açıklamada 2’nci bir vatandaşlık almak istediğini ve bunun kesinlikle Rusya vatandaşlığı olacağını söyledi. Roberts, Rusya’yı romantik bulduğunu söyleyerek, “Rusya bana Amerika’yı hatırlatıyor. Rusya’yı romantik buluyorum. Her 2 ülkenin ayrı ayrı güzel hikâyeleri var. Bu yüzden ikinci bir vatandaşlığa sahip olmak istiyorum ve bu kesinlikle Rusya vatandaşlığı olacak” dedi.
Geçtiğimiz yıl Antalya’da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’ne de katılan Eric Roberts, 400’den fazla filmde oynadı. “Ayla” filminde ABD’li generali canlandıran ve önceki yıl 74 filmde rol alarak bir rekora imza atan Eric Roberts, Altın Küre ve Oscar’a aday gösterildi.
ABD’li aktör Steven Seagal ve Fransız aktör Gerard Depardieu gibi birçok ünlü isim son yıllarda Rusya vatandaşlığı almış Rusya vatandaşlığına geçen ünlüler yüksek vergiler nedeniyle ülkelerini eleştirmişti.

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