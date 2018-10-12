Bir hortum ve sayaçla günde 6 ton su tasarrufu

Hastanenin, doğal gaz ve yenilenebilir enerji sistemleriyle kendi enerjisini üretebilme teknolojisine sahip olduğunu ve akıllı bina sistemleriyle donatıldığını ifade eden Yılmaz, "Laboratuvarımızda bir gün su kaçağı oluştu, bunun araştırmasını yaparken sistemin kullandığı suyun dışında gelen şehir suyunun büyük bir kısmının kanalizasyona atık olarak gittiğini fark ettik. Bu suyu kazanmak için teknik ekip ve mikrobiyoloji uzmanımızla beraber kaçak suyun tekrar ana depoya bağlanmasını sağladık. Laboratuvardaki aletlerin su ihtiyacının sağlanmasında kullanılan arıtma cihazının, işlem esnasında oluşturduğu atık suyun tekrar sisteme kazandırılmasıyla günlük 6 ton, aylık 180 ton, yıllık ise 2 bin 160 ton su tasarrufu elde ettik. Üstelik bunu 150 liralık bir hortum ve su sayacıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Atilla Yılmaz, 3 Ekim 2016'da açılan hastanenin, ayda 150 bin kişiye şifa dağıttığını, 47 bin metrekarelik alanda, 360 adet yatak kapasitesi ve 2 ana binasıyla hizmet verdiğini söyledi.

Laboratuvarda oluşan bir su baskınının araştırılması sırasında sorunun arıtma sistemi kaynaklı olduğunun Dr.

Serpil Semiha Çuğlan tarafından tespit edildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Doğal kaynakların korunması ve doğru kullanımının ileri

derecede önem arz ettiği günümüzde 'Maksimum Geri Dönüşüm Minimum İsraf' sloganıyla tasarrufun her yerde

olabileceğini kanıtlayan yöntemimizi, hastanemizde uygulamaya başladık. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı ve

tasarruf tedbirlerine kaynak sağlayan yöntem sayesinde, önemli bir tasarruf sağlamaya başladık. Evlerimizde kullanılan arıtma sistemleri aracılığıyla oluşan atık suların da aynı

mantıkla geri dönüşümünün sağlanabileceğini, 'damlaya damlaya göl olur' atasözümüzü temsil eden yöntemin tüm ev ve hastanelerde uygulanabileceğini düşünüyorum."

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- "Hastanelerde 2 milyon ton suyu geri kazanabiliriz"

Keşfettikleri bu yöntemi İl Sağlık Müdürlüğüyle de paylaştıklarını ve onların da kendilerine büyük destek verdiğini

anlatan Yıldırım, bu uygulamayı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de gerçekleştirmek

için teknik ekiplerini görevlendirdiklerini söyledi.