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Bir hortum ve sayaçla günde 6 ton su tasarrufu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:47 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde, laboratuvardaki atık suyun yeniden sisteme kazandırılmasıyla günde 6 ton su tasarrufu sağlandı - Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekim Op. Dr. Atilla Yılmaz: - "Laboratuvardaki aletlerin su ihtiyacının sağlanmasında kullanılan arıtma cihazının, işlem esnasında oluşturduğu atık suyun tekrar sisteme kazandırılmasıyla günlük 6 ton, aylık 180 ton, yıllık ise 2 bin 160 ton su tasarrufu elde ettik. Üstelik bunu 150 liralık bir hortum ve su sayacıyla gerçekleştirdik" - "Türkiye genelindeki hastanelerde bu sistem ile 2 milyon ton suyu geri kazanımda kullanabiliriz"

İSTANBUL (AA) - SEMRA ORKAN- Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde, laboratuvardaki cihazların su ihtiyacının
sağlanmasında kullanılan arıtma cihazının, işlem esnasında oluşturduğu atık suyun tekrar sisteme kazandırılmasını
sağlayan yöntemle, günlük 6 ton, aylık 180 ton, yıllık ise 2 bin 160 ton su tasarrufu sağlanıyor.

Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Atilla Yılmaz, 3 Ekim 2016'da açılan hastanenin, ayda 150 bin kişiye şifa dağıttığını, 47 bin metrekarelik alanda, 360 adet yatak kapasitesi ve 2 ana binasıyla hizmet verdiğini söyledi.

Hastanenin, doğal gaz ve yenilenebilir enerji sistemleriyle kendi enerjisini üretebilme teknolojisine sahip olduğunu
ve akıllı bina sistemleriyle donatıldığını ifade eden Yılmaz, "Laboratuvarımızda bir gün su kaçağı oluştu, bunun
araştırmasını yaparken sistemin kullandığı suyun dışında gelen şehir suyunun büyük bir kısmının kanalizasyona
atık olarak gittiğini fark ettik. Bu suyu kazanmak için teknik ekip ve mikrobiyoloji uzmanımızla beraber kaçak suyun tekrar ana depoya bağlanmasını sağladık. Laboratuvardaki aletlerin su ihtiyacının sağlanmasında kullanılan arıtma cihazının, işlem esnasında oluşturduğu atık suyun tekrar sisteme kazandırılmasıyla günlük 6 ton, aylık 180 ton, yıllık ise 2 bin 160 ton su tasarrufu elde ettik. Üstelik bunu 150 liralık bir hortum ve su sayacıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Laboratuvarda oluşan bir su baskınının araştırılması sırasında sorunun arıtma sistemi kaynaklı olduğunun Dr.
Serpil Semiha Çuğlan tarafından tespit edildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Doğal kaynakların korunması ve doğru kullanımının ileri
derecede önem arz ettiği günümüzde 'Maksimum Geri Dönüşüm Minimum İsraf' sloganıyla tasarrufun her yerde
olabileceğini kanıtlayan yöntemimizi, hastanemizde uygulamaya başladık. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı ve
tasarruf tedbirlerine kaynak sağlayan yöntem sayesinde, önemli bir tasarruf sağlamaya başladık. Evlerimizde kullanılan arıtma sistemleri aracılığıyla oluşan atık suların da aynı
mantıkla geri dönüşümünün sağlanabileceğini, 'damlaya damlaya göl olur' atasözümüzü temsil eden yöntemin tüm ev ve hastanelerde uygulanabileceğini düşünüyorum."

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- "Hastanelerde 2 milyon ton suyu geri kazanabiliriz"

Keşfettikleri bu yöntemi İl Sağlık Müdürlüğüyle de paylaştıklarını ve onların da kendilerine büyük destek verdiğini
anlatan Yıldırım, bu uygulamayı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de gerçekleştirmek
için teknik ekiplerini görevlendirdiklerini söyledi.

Yıldırım, uygulamanın Sağlık Bakanlığının desteğiyle bütün hastanelere yayılmasını arzu ettiklerini dile
getirerek, şunları kaydetti:

"Hatta sadece hastaneler değil, arıtma sistemi kullanılan fabrika, konutlarda da bu sistem uygulanabilir. Yaptığımız araştırmalarda otellerin bu sistemi zaten kullandığını gördük ama hastane olarak ilk biz gerçekleştirdik.
Hijyen açısından hiçbir sıkıntı yok, zaten suyu analiz için Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü'ne de gönderdik ve
sorun çıkmadı. Depomuzdaki suyla, geri kazandığımız su hemen hemen aynı yapıya sahip. Türkiye genelindeki
hastanelerde bu sistem ile 2 milyon ton suyu geri kazanımda kullanabiliriz."

Dr. Serpil Semiha Çuğlan ise hastanede aylık yüzde 10 su tasarrufu sağladıklarını belirterek, "Hastanemiz bazında
yıllık 17 bin lira su faturasından tasarruf etmiş oluyoruz." dedi.

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Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Atilla Yılmaz Dr. Serpil Semiha Çuğlan su tasarrufu

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