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'Bir İdam Mahkumunun Son Günü' oyununa ilgi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 13:08 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Victor Hugo'nun 'Bir İdam Mahkumunun Son Günü' adlı kitabından uyarlanan aynı isimli tiyatro oyunu beğeni topladı.

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Victor Hugo'nun 'Bir İdam Mahkumunun Son Günü' adlı kitabından uyarlanan aynı isimli tiyatro oyunu beğeni topladı. Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi'nde, ünlü yazar Victor Hugo'nun gençlik yıllarında yazdığı 'Bir İdam Mahkumunun Son Günü' adlı kitabından uyarlanan tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. 800 kişilik salonun tamamının dolduğu oyunda, eseri uyarlayan ve oynayan Kazım Akşar, performansıyla tam not aldı. İdam cezasına çarptırılan bir mahkumun bu cezayı 5 hafta öncesinden öğrenmesi, idamı zindanda beklerken nasıl insanlıktan çıktığını anlatan oyun; adalet, ceza hukuku ve ölüm cezalarını seyirciye sorgulattı. Tek perdede oynanan 45 dakikalık oyun sonunda Akşar'a, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt tarafından teşekkür plaketi ve gül hediye edildi. İzleyiciler, oyuncunun gösterdiği performansıyla ayakta alkışlayarak, tebrik etti.

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