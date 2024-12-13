Bir ihmal iddiası daha... Özel hastane ve annenin iddiaları birbirini tutmadı soruşturma başlatıldı! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Olay, 11 Aralık Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında İstanbul Kağıthane'de Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk sahibi Ali ve Kıyafet Aksunğur (35) çiftinin 10 aylık bebeği Poyraz Ali, rahatsızlanarak Çağlayan'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada iğne yapılan bebek ardından taburcu edildi.

10 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Evde uykuya yatırılan bebeğin 4 saat sonra nefes almadığını ve morarmaya başladığını fark eden annesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Poyraz Ali bebek, Merkez Mahallesi'ndeki Kızılay Hastanesine götürüldü.

KIZILAY HASTANESİNDEN AÇIKLAMA

Kızılay Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise bebeğin hastaneye getirilmeden önce hayatını kaybettiği ve durumun polise bildirildiği belirtildi.

HASTANEDE İHMAL OLDUĞU İDDİASI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı çalışma sonucunda ölümünün şüpheli görülmesi üzerine bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada ön otopsisi yapılan Poyraz Ali, ailesine teslim edildi. Bebeğin zehirli ishal (rota virüsü) hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği ve ilk götürüldüğü özel hastanede yatışının yapılmayarak sadece iğne yapılarak taburcu edilmesi nedeniyle ihmal olabileceği öne sürüldü. Öte yandan anne Kıyafet Aksunğur'un müşteki olarak ifadesi alındığı öğrenildi.

Hamidiye Mahallesi'ndeki Ulu Camii'nde dün öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Poyraz Ali bebek, Sarıyer Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi.

(DHA)